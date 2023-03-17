Ünlü oyuncu CHP'den milletvekili aday adayı oldu

Ünlü oyuncu Filiz Taçbaş, sosyal medya hesabından Cumhuriyet Halk Partisi İzmir 2. bölge milletvekili aday adaylığı için başvuruda bulunduğunu duyurdu.

Ünlü oyuncu CHP'den milletvekili aday adayı oldu

Bir döneme damga vuran 'Mahallenin Muhtarları' dizisindeki 'Behiye' karakteriyle tanınan ve sonrasında pek çok yapımda rol alan Filiz Taçbaş, siyasete atılmaya karar verdi.

Ünlü oyuncu, sosyal medya hesabından Cumhuriyet Halk Partisi İzmir 2. bölge milletvekili aday adaylığı için başvuru yaptığını duyurdu.

Taçbaş, paylaşımında şunları belirtti:

"Cumhuriyetimizin 100. yılında bir olabileceğimiz, tüm sorunların altından tek yumruk olarak kalkabileceğimiz... Vatanıma ve milletime yoldaş olacağım bir göreve adım atıyorum. CHP İzmir 2. bölge milletvekili aday adaylığı için başvurumu yaptım. Atatürk ilke ve inkılâpları doğrultusunda yoluma devam edeceğim. Saygılarımla"

FİLİZ TAÇBAŞ KİMDİR?

Filiz Taçbaş, Türk sinema ve dizi oyuncusudur. Taçbaş, 1964 senesinde Istanbul'da doğmuştur. İlk kez 10 yaşındayken kameralar karşısına geçtiği bilinmektedir. Daha sonra 18 yaşında tiyatro oyunculuğuna başlamıştır. Anadolu turnelerine katılan Taçbaş aynı zamanda 'Gırgıriye' müzikalinde Müjdat Gezen'le başrolü paylaşmıştır. Ardından 1992 senesinde asıl şöhretini kazandığı Mahalle Muhtarları dizisinde yer almıştır. Taçbaş'ın canlandırdığı Behiye karakteri akıllara kazınmıştır.

Mahalle Muhtarları adlı dizide 2002 yılına kadar rol aldıktan sonra Arka Sokaklar dizisinde oynamaya başlamıştır. Arka Sokaklar dizisinde Ayla Soylu karakterini canlandırmıştır. Klavye Delikanlıları, Ah Neriman, Koçum Benim ve daha birçok dizide rol alan Filiz Taşçı son olarak dönemin en popüler dizilerinden Çukur'da yer almıştır.

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