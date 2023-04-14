TKP Diyarbakır milletvekili adayının evine baskın: 'Yanlışlık oldu' deyip, özür dilediler

Türkiye Komünist Partisi (TKP) Diyarbakır milletvekili adayı Abuzer Görgüç’ün evine bu sabah baskın düzenleyip arama yapan polisler, ardından “yanlışlık olduğunu” söyleyerek evden ayrıldı.

TKP'DEN AÇIKLAMA

TKP Diyarbakır İl Örgütünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Milletvekili adayımız Abuzer Görgüç'ün evi sabah saatlerinde polis ekiplerince basılmıştır. Adayımız Abuzer Görgüç'ün odasına girilip özel eşyaları karıştırılmış, kişisel eşyaları usulsüz bir şekilde fotoğraflanmıştır. Daha sonra polis ekipleri bir yanlışlık olduğunu söyleyerek evden ayrılmışlardır. Adayımıza yönelik bu hukuksuz uygulamayı kınıyor, yaşanan olayın takipçisi olacağımızı ilan ediyoruz" denildi.

“ÜST KATA UYUŞTURUCU OPERASYONU DEDİLER”

Abuzer Görgüç olaya ilişkin soL'a yaptığı açıklamada, sabah 6 sıralarında özel harekat ekiplerinin evde arama yaptıklarını, daha sonra üst kata "uyuşturucu operasyonu" için geldiklerini, bir yanlışlık olduğunu söylediklerini anlattı.

Görgüç, "Dayım açtı kapıyı, açar açmaz hepimizi yere yatırdılar. Beklettiler bir süre yerde. Sonra kaldırıp odaya götürdüler. Yarım saat bir saate yakın biz odada bekledik. Özel harekatçı bir polis elinde kamerayla bütün evi gezip videoya aldı. Aynı uygulama karşı komşumuza da yapıldı. Parti ile ilgili dokümanlarım da kayıt altına alındı. Daha sonra üst katımıza uyuşturucu operasyonu için geldiklerini ve bir yanlışlık olduğunu söylediler. Tutanak tuttular, ondan sonra ‘Hakkınızı helal edin, bir yanlışlık oldu’ dediler. Karşı komşumuza da aynı şeyi dediler" dedi.

TKP Parti Meclisi üyesi, Anayasa Mahkemesi eski raportörü Ali Rıza Aydın, bu durumun kabul edilemez olduğunu ve gerekli hukuksal yollara başvurulacağını söyledi.