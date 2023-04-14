AKP medyası, Engin Özkoç sözleri keserek paylaştı; CHP'li vekil orijinal görüntülerle yanıt verdi, Süper Haber özür diledi

AKP'ye yakın medya kuruluşları ve sosyal medya hesapları CHP'li Engin Özkoç'un konuşmasını keserek paylaştı. Özkoç'un orijinal görüntüleri yayınlamasının ardından Süper Haber özür diledi.

AKP medyası, Engin Özkoç sözleri keserek paylaştı; CHP'li vekil orijinal görüntülerle yanıt verdi, Süper Haber özür diledi

Gazeteci Fatih Portakal'ın milletvekili adayı olmayan CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'un İçişeri Bakanı olacağını iddia etmesinin ardından AKP'ye yakın medya kuruluşları ve sosyal medya hesaplarından yıllar önce yaptığı konuşması kesilerek paylaşıldı. 

Engin Özkoç, bir demecinde söylediği dönemin HDP Grup Başkanvekiline ait olan ''Biz Türkiye'nin 25 eyalete bölünmesini istiyoruz. Eyalet başkanlarının TBMM'ye gelmesini istiyoruz. Her eyaletin yeraltı zenginliğinin kendisine ait olmasını istiyoruz. Eyaletlerin özerklik hakkının saklı olmasını istiyoruz. Türkiye'de iki tane kurucu unsur olmasını istiyoruz. Birisi Türk kurucu unsuru, diğeri Kürt kurucu unsuru" sözleri kendisi söylenmiş kesilerek paylaşıldı. 

Görüntülerin orijinal halini paylaşan Özkoç, "Troller gerçekleri saptırıyor ancak gerçek gazeteciler, medya kuruluşları işin aslını araştırmadan haber yapıyorsa vay halimize... Yazıklar olsun!" sözleriyle tepki gösterdi. 

Bunu üzerine süper haber videoyu kaldırdığını söyleyerek özür diledi. 

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Engin Özkoç soruşturma CHP
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