Avrupa sosyalistlerinden Kılıçdaroğlu'na destek

Avrupa Birliği'nde ikinci büyük siyasi güç olan 'Avrupalı Sosyalistler Partisi' (PES) genel seçimler öncesi Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na tam destek duyurusunu yineledi.

Daha önce de benzer bir destek mesajı iletmiş olan siyasi çatı grubu seçimlere bir ay kala mesajını daha da netleştirdi.

“SONUNA KADAR DESTEKLİYORUZ”

Euronews’in aktardığına göre; grubun sosyal medya hesabından paylaşılan mesajda şu ifadeler yer aldı:

"Türkiye'deki insanlar için Erdoğan'ın otoriterliğine karşı durmak, demokrasi ve güçler ayrılığını tesis etmek için önemli bir an. Muhalefet partilerinin, saygın ve şefkatli bir lider olan Kılıçdaroğlu'nun arkasında birleşmesini sonuna kadar destekliyoruz."

“AVRUPA BİRLİĞİ SÜRECİ VE ÜYELİK HEDEFİMİZ KONUSUNDA KARARLIYIZ”

Kendisi de PES yönetim kurulu üyesi olan CHP Avrupa Temsilcisi Kader Sevinç şunları söyledi:

"Bugün Türkiye'de çok uzun zamandır beklediğimiz, geniş tabanlı bir muhalefet cephesi oluşmuş durumda ve iktidara doğru ilerlenmekte. Gerek Avrupa Birliği içindeki çeşitli kanatlar gerekse dünya bunu artık görüyor. Türkiye'de iyiye, demokrasiye doğru bir bir değişim beklentisi yükseldi. Biz Millet İttifakı ve CHP olarak uzun yıllardır emek verdiğimiz ve önceliğimiz olan Avrupa Birliği süreci ve üyelik hedefimiz konusunda kararlıyız. AB içinde de bizimle hemfikir olan geniş bir kesim var, ülkemiz için bu desteği iktidara geldiğimizde daha da genişleteceğiz."

Sevinç şöyle devam etti:

"Avrupa Birliği içindeki demokratlar, Türkiye'nin güçlü bir demokrasi, ileri bir sosyo-ekonomik sistem olmasını hem Türkiye Cumhuriyeti yurttaşlarının hem de AB'nin geleceğinin faydasına görüyorlar. AB üyelik sürecimiz gelecek kuşakların demokratik ve güçlü bir ülkede yaşaması için son derece önemli. Bu açıklamalar da zaten iktidarımızın Türkiye'yi Avrupa standartlarında bir demokrasi, hukuk sistemi ve ekonomi olmaya taşıyacağına olan güvenin bir göstergesi. Sayın Kılıçdaroğlu'nun kirlenmemiş, dürüst, nezaketli bir siyasetçi profili ile dünyaya verdiği mesaj da gayet net ve kıymetli bu anlamda. Çünkü Türkiye uzun yıllardır bunun tam tersi bir siyasetçi profili ve yönetim anlayışı ile gündeme geldi hep. Bunun değişecek olmasından herkes memnuniyet duyacak elbette."