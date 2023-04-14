Emek Partisi milletvekili adaylarını tanıttı

Seçime Yeşil Sol Parti listelerinden giren Emek Partisi milletvekili adaylarını Ankara’da Nergis Kültür Merkezi’nde düzenlenen toplantıda tanıttı. Emek Partisi Genel Başkanı Ercüment Akdeniz, Emek ve Özgürlük İttifakı’nın üçüncü bir “halk seçeneği” olarak yola devam etme kararı verdiğini belirterek, seçim beyannamelerini anlattı.

Önceliklerinin deprem olduğunu dile getiren Akdeniz, “Bu depremin ve deprem suçlarının hesabını hep birlikte soracağız. Onların yanına kar kalmayacak. Önceliğimiz şudur, deprem suçları yargı önüne gelecek ve bunun hesabını soracağız. Yoksul emekçilere güvenli konut devlet güvencesinde olacak. Halkı iktidarında böyle olacak. Deprem illerinde eğitim derhal başlamalı, çocuklar bir yılı daha kaybedemezler. Sağlık özeleştirme belasından kurtularak halkın hizmetine verilmeli. OHAL deprem bölgesinde kaldırılmalı. Depremi fırsat bilerek işçi sömürüsünü en tepelere çıkaran bütün uygulama ve sömürüye hayır diyoruz” diye konuştu.

Deprem bölgesinde borçların silinerek, elektrik ve suyun ücretsiz hale getirileceğini ifade eden Akdeniz, “Kimsesizler mezarlığında bir tek insanımızı bırakmayacağız, hepsini ailelerimize kavuşturacağız. Acılı babalar, anneler evlatlarına en azından sarılacak” dedi.

“GÜNEŞLİ GÜNLERE GÖZLERİMİZİ AÇACAĞIZ”

"15 Mayıs sabahına ilişkin “Güneşli ve aydınlık bir güne gözlerimizi açacağız” diyen Akdeniz sözlerini şöyle sürdürdü:

“Tek adam gidecek biz kazanacağız, emekçiler kazanacak, halk kazanacak. Önümüzde iki ittifak bloğu var. Bir tanesini tanıyoruz, saray rejimi, Cumhur İttifakı. Cumhur İttifakı sermaye transferidir, alın teri ve emeğe el koyan sistemdir. En karanlık güçleri yanına almakta beis görmeyen bir ittifaktır. Cumhur İttifakı yüksek işsizlik, yoksulluk, enflasyon rejimi ve düzenidir. Bunu hep beraber göndereceğiz.

“AZ ŞEKERLİSİ, ÇOK ŞEKERLİSİ OLMAZ BU İŞİN”

Alternatif olarak sunulan Millet İttifakı’na da sözümüz var. Tek adamın gitmesi için sandıklarda hep beraber olacağız. Tereddüdümüz yok. Türkiye tek adamdan kurtulacak, gidecek, gidecek de yerine ne gelecek. Bu soruyu bugünden soracağız. 15 Mayıs sonrasına bırakmayacağız. Millet İttifakı restorasyon diyor, pansuman diyor, bu düzenin cilası diyor. Uluslararası sermayeye güven diyorlar, Türkiye işçi sınavına güven demiyorlar, grev yasaklarından söz etmiyorlar, İstanbul Sözleşmesi’ni mutabakat metnine yazacak cesareti bulamıyorlar, kayyum diyorlar ama Kürt diyemiyorlar, cem evi diyorlar ama Alevi diyemiyorlar. Biz bu programla yürüyemeyiz. Değerli yazarımız Rıfat Ilgaz’ın sözüyle ‘Ya ezenden yana olacaksın ya ezilenden yana olacaksın. Az şekerlisi, çok şekerlisi olmaz kardeşim bu işlerin.”

“SENDİKAL ÖRGÜTLENMENİN ÖNÜNDEKİ ENGELLER KALKACAK”

Akdeniz, halk için ekonomi istediklerini ve emekçileri koruyan bir vergi sistemini getireceklerini de belirterek, “Yandaşa, sermayeye, tarikatlara, silahlanmaya değil her yıl oylanan bütçenin halkın çıkarları için oylandığı bir düzen. Sendikal örgütlenmenin önündeki tüm engellerin kaldırıldığı bir programdır bizim ekonomik programımız” dedi.

“7 SAAT ÇALIŞMA OLACAK”

Akdeniz, bütün emekçiler için günde 7 saat çalışma düzeni getireceklerini, işten atmalarını yasaklanacağını, işsizliğe son verileceğini, tarımda tekelleşmenin son bulacağını belirtti. Akdeniz, toplu konutun devlet güvencesine gireceğini ve emlak barolarına son verileceğini de söyledi. Akdeniz, 10 Ekim ve Soma katliamlarının hesaplarını soracaklarını dile getirdi.

“LAİK DÜZENİ KAZANACAK KADINLAR”

EMEP Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara 1. Bölge 2. sıra milletvekili adayı Selma Gürkan ise partisinin kadın bildirgesini açıkladı. Kadınların cumhuriyete büyük emek verdiğini belirten Gürkan, ancak kadınların bunun karşılığını alamadığını söyledi.

Gürkan şunları söyledi:

“Bu iktidar döneminde kadın eşitsizlik çok daha derinleşti. Kadına yönelik şiddetin adeta vahşileştiği bir dönemi yaşıyoruz. Bütün bu politikalar AKP iktidarının uyguladığı politikaların bir sonucu. Kadınların kahkahası, giyimi, kıyafeti, hangi saatte sokağa çıkacağı, kaç çocuk yapacağı bu iktidarın derdi oldu. Her birimiz bu iktidar mensuplarının, onların bürokratlarının, onların siyasetçilerinin zehirli diline, nefret söylemlerine tanıklık ettik.

Gürkan, İstanbul Sözleşmesi’ni yeniden getireceklerini, kadınların eşit işe eşit ücret hakkını alacağını, iş yerlerinde taciz ve ayrımcı politikalara karşı kadınların güvenli ve eşitlikçi çalışma düzenini kazanacağını söyledi. Gürkan, eşitsizliğin giderek arttığını belirterek, “Kadınlar hak ettiği her kazanımı mücadeleyle aldı. Bu iktidarın 6284 sayılı yasayı bir pazarlık haline getirdiği, gerici politikalarına kadınlar evet demeyecek” dedi. Gürkan şunları söyledi:

“Bu toplumda ayrımcılığın ve eşitliğin nedenlerinden birisi de gerçek laikliğin uygulanamamasıdır. Kadınların üzerindeki tarikat düzenine de son vermek için, dinin siyasete alet edilmesine son vermek için gerçek bir laik düzeni kazanacaklardır kadınlar. Değişimin güvencesi kendi gücümüzdür, kollarımızdır, örgütlü gücümüzdür. Örgütlenmenin yeri EMEP, mücadelenin yolu Emek ve Özgürlük İttifak.”

Kaynak: ANKA