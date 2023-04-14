Akşener, Bolu'da yanına Tanju Özcan'ı alarak konuştu: 'Kılıçdaroğlu'na oylarınızı istiyorum'

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 14 Mayıs seçimleri öncesi Bolu’da "13. Cumhurbaşkanımız olacak olan Kemal Kılıçdaroğlu'na oylarınızı istiyorum” dedi. Otobüsün üzerinde Akşener'in yanında Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan da vardı.

Son Güncelleme:
Akşener, Bolu'da yanına Tanju Özcan'ı alarak konuştu: 'Kılıçdaroğlu'na oylarınızı istiyorum'

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 14 Mayıs seçimleri öncesi Bolu’da yurttaşlara seslendi.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ile yurttaşların karşısına çıkan Akşener, “14 Mayıs'ta bir seçime gidilecek. Ya bu ucube sistemin devamına 'evet' denilecek ya da bu ucube sistemin addaya gitmesine 'evet' denilecek” ifadelerini kullandı.

Akşener, “Sizden bir ricam var. Üç yıldır esnaf geziyorum. Bu dükkanların içinde hiçbir zaman kendi partimi övmedim, başkalarını yermedim. İYİ Parti'ye oylarınızı istiyorum. Ve 13. Cumhurbaşkanımız olacak olan Kemal Kılıçdaroğlu'na oylarınızı istiyorum” diye devam etti.

Akşener ayrıca “Beni başbakanlığa layık görüyorsanız, oylarınızı istiyorum. Ve bu ülke feraha çıkacak” dedi.

KÜRSÜYE ÖZCAN'LA BİRLİKTE ÇIKTI

Akşener, Bolu'da yaptığı konuşmada kürsüye Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'la birlikte çıktı. 

Özcan, CHP'den ihraç istemiyle disipline verilmiş, 1 yıllığına parti üyeliğinden çıkarılmıştı. 

Bolu siyasetinde önemli isimlerden olan Tanju Özcan, uzun yıllar CHP Milletvekilliği görevinde bulunmuştu. Özcan'ın Kılıçdaroğlu'na destek için kürsüye çıkması, bölge siyaseti için olumlu bir gelişme olarak değerlendirildi.

Etiketler
2023 cumhurbaşkanı adayları 2023 seçim Meral Akşener Kemal Kılıçdaroğlu CHP
Son Güncelleme:
Türkiye'nin yeni kaymakamları bunlar olacak: AKP'li siyasetçi ve bürokratların yakınları, bazı cemaatlerden referans alanlar sınavı geçti AKP'li siyasetçi ve bürokratların yakınları, bazı cemaatlerden referans alanlar sınavı geçti
YSK uyardı: Oy verirken bunları sakın yapmayın YSK uyardı: Oy verirken bunları sakın yapmayın
Aile dizisi için beklenmedik tepki! Armağan Çağlayan'ın sözleri dikkat çekti.. Aile dizisi için beklenmedik tepki! Armağan Çağlayan'ın sözleri dikkat çekti..
Saç dökülmesini önlüyor.. Her yıkama öncesi bir tutam uygulamak yeterli.. Saç dökülmesini önlüyor.. Her yıkama öncesi bir tutam uygulamak yeterli..
ÇOK OKUNANLAR
Kamuoyu araştırmacısı Ali Sabuktay, "Muharrem İnce'nin tek amacı..." diyerek açıkladı "Kılıçdaroğlu da bunun farkında olduğundan son derece temkinli yaklaştı"
İslam Memiş'ten 'panik satışı yapmayın' uyarısı: Altında yeni sıçrama için tarih verdi İslam Memiş altında yeni sıçrama için tarih verdi
Anket analizleri: Muharrem İnce hangi partiden, ne kadar oy alıyor? Muharrem İnce hangi partiden, ne kadar oy alıyor?
Kaza geçiren HDP'li Meral Danış Beştaş'tan ilk açıklama Kaza geçiren HDP'li Meral Danış Beştaş'tan ilk açıklama
Reynmen'in aşkı eski Miss Turkey finalisti çıktı Reynmen'in aşkı eski Miss Turkey finalisti çıktı