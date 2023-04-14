Akşener, Bolu'da yanına Tanju Özcan'ı alarak konuştu: 'Kılıçdaroğlu'na oylarınızı istiyorum'

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 14 Mayıs seçimleri öncesi Bolu’da yurttaşlara seslendi.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ile yurttaşların karşısına çıkan Akşener, “14 Mayıs'ta bir seçime gidilecek. Ya bu ucube sistemin devamına 'evet' denilecek ya da bu ucube sistemin addaya gitmesine 'evet' denilecek” ifadelerini kullandı.

Akşener, “Sizden bir ricam var. Üç yıldır esnaf geziyorum. Bu dükkanların içinde hiçbir zaman kendi partimi övmedim, başkalarını yermedim. İYİ Parti'ye oylarınızı istiyorum. Ve 13. Cumhurbaşkanımız olacak olan Kemal Kılıçdaroğlu'na oylarınızı istiyorum” diye devam etti.

Akşener ayrıca “Beni başbakanlığa layık görüyorsanız, oylarınızı istiyorum. Ve bu ülke feraha çıkacak” dedi.

KÜRSÜYE ÖZCAN'LA BİRLİKTE ÇIKTI

Akşener, Bolu'da yaptığı konuşmada kürsüye Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'la birlikte çıktı.

Özcan, CHP'den ihraç istemiyle disipline verilmiş, 1 yıllığına parti üyeliğinden çıkarılmıştı.

Bolu siyasetinde önemli isimlerden olan Tanju Özcan, uzun yıllar CHP Milletvekilliği görevinde bulunmuştu. Özcan'ın Kılıçdaroğlu'na destek için kürsüye çıkması, bölge siyaseti için olumlu bir gelişme olarak değerlendirildi.