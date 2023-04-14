Türkiye'nin yeni kaymakamları bunlar olacak: AKP'li siyasetçi ve bürokratların yakınları, bazı cemaatlerden referans alanlar sınavı geçti

İçişleri Bakanlığı kaymakamlık sınavının kazananlarını açıkladı. Listede "İlim Yayma grubu ve Menzil cemaatinden referanslı isimlerin de bulunduğu" öne sürüldü.

“SOYLU’NUN MİLLETVEKİLİ ADAYLIĞININ KESİNLEŞMESİYLE ÖRTÜŞME TESADÜF OLSA GEREK”

T24 yazarı Tolga Şardan, 800 adayla görüşmelerin 1 ayda tamamlanmış olmasına rağmen, sonuçların açıklanmasının 3 ayı bulmasına dikkat çektiği yazısında, "Kaymakam adaylığı sınavının açıklanma tarihinin, İçişleri Bakanı Soylu'nun genel seçimlerdeki milletvekili adaylığının kesinleşmesiyle örtüşmesi, tamamen tesadüften ibaret olsa gerek!" diye yazdı.

“BİR AYDA TAMAMLANAN MÜLAKAT SONUÇLARININ AÇIKLANMASI ÜÇ AYI BULDU”

Şardan'ın "Kaymakamlık sınavındaki "mülakat skandalı" iddiası ve Hatay Valisi'nin istifasının perde arkası" başlıklı yazısının ilgili bölümü şöyle:

"Üç kişilik komisyon, bir ay boyunca 800 aday adayıyla görüşüp sayıyı 200'e indirdi. Sonuçta 167 erkek, 33 kadın kaymakam adayı belirlendi.

İşte işin önemli tarafı bundan sonra başlıyor. Zira, bir ayda tamamlanan mülakat sonuçlarının açıklanması nedense üç ayı buldu!”

“İLİM YAYMA GRUBU VE MENZİL CEMAATİNDEN REFERANSLI İSİMLER DE LİSTEDE”

Şardan, yazısında listede yer alanlarla ilgili de çarpıcı iddialarda bulundu:

“Bakanlık kaynaklarından edindiğim bilgilere göre, 200 kişilik listenin hazırlanmasındaki gecikme, şimdilerde siyaset sahnesinde tartışılan sözlü sınav ve liyakat konusundan kaynaklandı. Kazananların listesini komisyon başkanı Serdengeçti bizzat oluşturdu.

Tabii Bakan Soylu'ya ulaşan "notlar"ın listenin hazırlanmasında etkili olduğunu söylememe gerek yok sanırım. Ancak ben yine de belirteyim. Bu isimlerin bir bölümüyle ilgili bilgiler mevcut. Mesela halen Mülkiye Başmüfettişi olarak merkezde görev yapan bir valinin kızı sınavı kazandı. Yine AKP'de siyaset yapan ve AKP iktidarında bürokraside görev alan bazı isimlerin yakınları da kazananlar arasında yer aldı.

Mülakat konusunda ortaya atılan iddialardan birisi, bazı adayların birden fazla kez sözlü sınava alınması. Hatta öyle ki; beş – altı kez mülakata giren aday olduğu ifade ediliyor.

Listeye genel olarak bakıldığında yapılan değerlendirmelerde, İlim Yayma grubu ve Menzil cemaatinden referanslı isimlerin de bulunduğu bakanlık kaynaklarınca kaydediliyor.

Ayrıca, kaymakam adaylığı sınavının açıklanma tarihinin, İçişleri Bakanı Soylu'nun genel seçimlerdeki milletvekili adaylığının kesinleşmesiyle örtüşmesi, tamamen tesadüften ibaret olsa gerek!"