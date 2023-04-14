CHP'li Muharrem Erkek: Fay hatları kırılırken sarayda, ülkeyi yönetenlerin ar damarları da kırılmış

GERÇEK GÜNDEM /

CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, Çanakkale'de basın toplantısı gerçekleştirdi. AKP iktidarının 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde yanlış politikaları nedeniyle enkazın altında kaldığını söyledi.

Muharrem Erkek, "Devletin en saygın kurumlarını çürüttüler. AFAD'ın Kızılay'ın haline bakın, yandaşlarıyla, liyakatsiz kadrolarla doldurdular ve binlerce insanımız enkaz altında kaldı. Şimdi çıkmış seçim beyannamesinde 'İmar affı affedilemeyecek suçlar arasına girecek' diyor. Bu ülkede fay hatları kırılırken sarayda bu ülkeyi yönetenlerin ar damarları da kırılmış" diye konuştu.

CHP'li Muharrem Erkek'in açıklamalarının satır başları şöyle oldu:

21 YILDIR İKTİDARDA OLAN BİRİNİ DEĞİL DE MUHALEFETİ DİNLİYOR GİBİYDİK

Birkaç gün önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan seçim beyannamesini paylaştı. 2028 hedeflerini ortaya koydu. Ama seçim beyannamesini dinlerken sanki 21 yıldır iktidarda olan birini değil de muhalefette olan birini dinliyor gibiydik.

Millet İttifakı olarak uzun zamandır çalışıyoruz. 28 Şubat 2022 tarihinde Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem Mutabakat Metni'ni 6 genel başkan imzaladı. Millet İttifakı olarak 84 maddeyi kapsayan çok önemli bir Anayasa değişikliği önerimizi paylaştık. 30 Ocak 2023 tarihinde Millet İttifakı olarak Ortak Politikalar Mutabakat Metni'ni paylaştık.

SARAY İKTİDARININ SEÇİM BEYANNAMESİNİN MİLLET İTTİFAKI'NIN METİNLERİNDEN ALINTI OLDUĞUNU GÖRDÜK

Saray iktidarının seçim beyannamesine baktığımızda tamamının bu metinlerden alıntı olduğunu gördük. Kopyalamaktan başka hiçbir şey yapamamışlar.

8 kere imar affı çıkartmış Erdoğan. 2018 imar affı o yıldan önceki tüm kaçak yapıları 'çürük mü, depreme dayanıklı mı' demeden affediyor. Bu tek adam rejimi, bu ucube sistemde 6 Şubat depreminde enkazın altında kaldı. Ve o deprem olmasaydı Çevre Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı imar affını hazırlamıştı. Deprem olmasaydı Meclis'e getiriyorlardı. Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en basiretsiz iktidarıyla Türkiye karşı karşıya.

SARAYDA ÜLKEYİ YÖNETENLERİN AR DAMARLARI KIRILMIŞ

Devletin en saygın kurumlarını çürüttüler. AFAD'ın Kızılay'ın haline bakın, yandaşlarıyla, liyakatsiz kadrolarla doldurdular ve binlerce insanımız enkaz altında kaldı. Şimdi çıkmış seçim beyannamesinde 'İmar affı affedilemeyecek suçlar arasına girecek' diyor. Bu ülkede fay hatları kırılırken sarayda bu ülkeyi yönetenlerin ar damarları da kırılmış.

Demokratik hukuk devletinde, devleti yönetenler af talep edebilir mi? Gereğini yapar, istifa eder. Gerçek rakamlar depremde 150 bin - 200 bin insanı kaybettiğimizi söylüyor. Devleti yönetenlerden sorumluluk üstlenen bir kişi yok. Bunların hepsini değiştireceğiz. Kimsenin endişesi olmasın.

Kaynak: Gerçek Gündem