Barış Pehlivan: Ali Serttaş'ın 'elbet bir gün' dediği gün geldi...

Gazeteci Barış Pehlivan, Erdoğan'ın 'mülakatı kaldıracağız müjdesi'nden bir gün önce AKP'li belediye başkanının oğlunun kaymakamlık mülakatından yüksek puan alarak göreve başlamaya hak kazandığını yazdı.

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Barış Pehlivan: Ali Serttaş'ın 'elbet bir gün' dediği gün geldi...
Süleyman Soylu ve Ali Serttaş

Cumhuriyet gazetesi yazarı Barış Pehlivan, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Kamuya işe alımları, görevin getirdiği zorunluluklar dışında mülakatı kaldırarak, gençlerimizin sınavlardaki başarı sıralamasına göre yapacağız" açıklamasından bir gün önce kaymakamlık sınavında 71.5 puan alan ancak mülakatta 91 puan alarak kaymakamlığa hak kazanan Ali Serttaş'ın görevine başlayacağını yazdı.

Ali Serttaş'ın babasının Burdur'un Altınyayla ilçesinin AKP'li belediye başkanı olduğunu kaydeden Pehlivan, "Sıkı bir Süleyman Soylu hayranı olan baba Serttaş, sosyal medya hesabından da düzenli olarak İçişleri bakanını övüyor. Yetmiyor, Bakan Soylu ile yaptığı resmi görüşmelere oğlu Ali Serttaş’ı da götürüyor.

Çiçeği burnunda kaymakam olan oğul Ali Serttaş da Süleyman Soylu’yu İçişleri Bakanlığı’ndaki makamında ziyaret ediyor. Ve 8 Mart 2021 tarihli o ziyarette Bakan Soylu ile birlikte fotoğraf çektirerek “Elbet bir gün” notunu düşüyor.

Serttaş’ın umudu gerçekleşti. “Elbet bir gün” dediği gün geldi. Artık kaymakam oldu. Yazılı sınavda yüksek puan alıp, mülakatta elenen yüzlerce genç ise Süleyman Soylu ile fotoğrafı olmadığı için kaybetti." ifadelerini kullandı.

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