Kılıçdaroğlu'ndan 'ilk 100 gün' broşürü: Yapılacakları tek tek sıraladı

CHP, Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ilk 100 günde yapacaklarına ilişkin bir broşür hazırladı. Cumhuriyet'ten Sarp Sağkal'ın haberine göre, Kılıçdaroğlu’nun “Sana Söz” sloganıyla hazırlanan broşürde, israfa son verileceği vurgulanarak “İsrafı önleme Saray’dan başlayacak. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Çankaya Köşkü’ne taşınacak. 16 uçaklı bir Cumhurbaşkanı olmayacak” denildi.

Mülakatların da ilk 100 günde kaldırılacağı açıklanan broşürde, “Kamuya eleman alınırken torpil sona erecek, mülakat kalkacak. Eş-dost-akraba atamaları dönemi bitecek. Rüşvet alan büyükelçiler, bürokratlar süratle görevlerinden alınacak. Ballı maaşlar dönemi bitecek. Öyle 4 yerden 5 yerden maaş almalar bitecek” ifadelerine yer verildi.

Tank-Palet fabrikasına da yer verilen broşürde, “Katar ordusuna peşkeş çekilen Sakarya’daki Tank-Palet Fabrikası geri alınıp, şanlı ordumuza iade edilecek. Şehitlerimizin yakınları ve gazilerimiz için toplanan yardımlar hak sahiplerine teslim edilecek. Süleyman Şah Türbesi ilk kabrine geri getirilecek” denildi.

KIZILAY YENİDEN

Kahramanmaraş merkezli depremlere de değinilen broşürde, Şehircilik ve Afet Yönetimi Bakanlığı kurulacağı açıklanarak “Kızılay’ı Cumhuriyetin kuruluş felsefesine uygun olarak yeniden yapılandıracağız” denildi.

Kalıcı yaz saati uygulamasına da son verileceği aktarılan broşürde, “KHK ile kamudan çıkarılan ancak haklarında adli bir süreç işletilmeyen, soruşturmalarda takipsizlik kararı verilen ya da haklarında beraat kararı verilenler için iade süreci başlatılacak” denildi. Broşürde GATA ve askeri hastanelerin de yeniden açılacağı belirtildi.

Ekonomi ve yolsuzluklara karşı atılacak adımlar da şöyle sıralandı:

Ekonomik ve Sosyal Konsey aktif hale getirilecek. Esnafın pandemi döneminde ve depremden etkilendiği illerde bankalardan aldığı kredilerin faizleri, Bağ-Kur ve vergi borçlarının faizleri silinecek, anapara ise makul ölçülerde taksite bağlanacak.

Tarım ve Orman Bakanlığı, “Tarım ve Gıda Güvenliği Bakanlığı” adıyla yeniden yapılandırılacak. Yaşanan gıda enflasyonunun, pahalılığın önüne geçmek için acil eylem planı hazırlanacak.

Çiftçilerin bankalardan veya tarım kredi kooperatiflerinden aldıkları kredilerin faizleri sıfırlanacak. Tarım Kanunu’nun 21. maddesi tam olarak uygulanacak, çiftçimiz milli gelirden alması gereken en az yüzde 1’lik desteği almaya başlayacak.

KÖİ projelerinde “Dolar, Avro” bazlı soyguna son verilecek. Yükümlülükler TL’ye çevrilecek.

Yolsuzluktan elde edilen ve yurt dışına kaçırılan gelirleri ülkemize geri getireceğiz. “Malvarlıklarının Geri Alınması Ofisi” kurulacak. 418 milyar dolar bu milletin cebine konulacak.

Siyasi Ahlak Kanunu çıkarılacak. 10 bin dolar rüşvet alan siyasetçi için adli sürecin başlatılması sağlanacak.

Aile Destekleri Sigortası Kanunu yürürlüğe konulacak. İnsan onuruna yakışan bir sosyal yardım sistemi kurulacak.