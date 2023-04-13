Babala TV yayınında gelen sorulara sinirlenip sesini yükselten Muharrem İnce'ye tepki: Bize böyle davranılmasından bıktık

Memleket Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Oğuzhan Uğur'un sahibi olduğu Youtube kanalı Babala TV yayınında gelen sorulara sinirlenip sesini yükseltti. İnce'ye salondaki katılımcılar tepki gösterdi.

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Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Oğuzhan Uğur'un YouTube Kanalı Babala TV'de yayınlanan "Mevzular Açık Mikrofon" programına konuk oldu. 

Babala TV'nin sosyal medya hesaplarından yayınlanan programın tanıtım videosuna göre İnce, salondan gelen sorulara zaman zaman sinirlendi ve bu anlarda stüdyodaki tansiyon yükseldi. 

Özellikle Memleket Partisi Sözcüsü İpek Özkal Sayan'ın eşinin Kolin İnşaat yönetici olmasıyla ilgili bir soru üzerine eski Adalet Bakanı Sadullah Ergin'in Millet İttifakı'ndan adaylığını gündeme getiren İnce, tepkisini yüksek sesle gösterince salondaki izleyiciler bu durumdan hoşnutsuz olduklarını ortaya koydular.

Dinleyicilerden bir genç ise "Biz zaten bundan bıktık, bize bu şekilde konuşulmasından, böyle davranılmasından bıktık. 21 senedir bize böyle hitap ediliyor ve biz artık bunu değiştirmek istiyoruz. Bugün, şu an bu durumdaysanız, yarın iktidara geldiğinizde çok merak ediyorum" diyerek Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'yi tenkit etti. 

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