Kılıçdaroğlu ilk kez oy kullanacak gençlere seslendi: Bu ülkenin umudu sizsiniz

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, ilk kez oy kullanacak gençlere seslenerek "Bu ülkenin umudu sizsiniz" dedi. 

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Kılıçdaroğlu ilk kez oy kullanacak gençlere seslendi: Bu ülkenin umudu sizsiniz

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara Büyükşehir Belediyesi 4. yıl projeleri tanıtım törenine katıldı. 

Kılıçdaroğlu konuşmasında başında ilk kez oy kullanacak gençlere seslenerek "Bu ülkenin umudu sizsiniz. Otoriter bir yönetimi demokratik yollarla biz Türkiye Cumhuriyeti'nin gençleri olarak değiştirdik diyeceksiniz" dedi. 

Kılıçdaroğlu, terör iddialarına yanıt vererek "Millet İttifakı'nın iki kırmızı çizgisi vardır. Biri vatan, biri bayrak. Mısır'daki sağır sultan da duysun. Bayrağımızı indirmeyiz, vatanımızı terk etmeyiz" dedi. 

"Bizim yardımlarımız onların yardımları gibi değil. İnsan onurunu koruyacaksınız. İnsanın yoksulluğunu afişe etmeyeceksiniz" diyen Kılıçdaroğlu, "Hiç endişe etmeyin bu güzel ülkemizi baharı getireceğiz. Bu topraklarda hiçbir çocuk yatağa aç girmeyecek" ifadesini kullandı.  

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Seçim 2023 Kemal Kılıçdaroğlu Ankara Büyükşehir Belediyesi Millet İttifakı
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