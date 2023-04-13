Dansıyla gündem olan aday: Memleket Partisi yöneticileri istifa etmem için tehdit etti

Memleket Partisi'nin sosyal medyadaki dans görüntüleriyle gündem olan Zonguldak adayı Cem Saygı adaylıktan çekildi. Saygı, "Tehditler aldım, evime kadar geldiler, istifa etmem için 5 bin TL teklif ettiler" dedi.

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Dansıyla gündem olan aday: Memleket Partisi yöneticileri istifa etmem için tehdit etti

Memleket Partisi'nin Muharrem İnce'nin "Gençler; dans edin, sevin, sevilin. Muhalefetçilik oynamaktan iyidir" sözleriyle savunduğu Zonguldak Milletvekili adayı Cem Saygı, adaylıktan vazgeçti.

Sosyal medyadan yaptığı canlı yayında, istifa sürecini anlattı.

Parti yöneticilerinin istifa etmesi için kendisine 5 bin TL teklif ettiğini, kendisinin bunu kabul etmediğini öne süren Saygı, şöyle devam etti: "Dün akşam beni aradıklarında tehdit ettiler. Zonguldak il başkanı olsun, Ereğli ilçe başkanı olsun, genel merkezden olsun. Ses kayıtları da var. Tehditler nedeniyle istifa etmek zorunda kaldım. Evime kadar almaya geldiler 4 kişi. 'Kardeşim istifa edeceksin, sana para vereceğiz' dediler. Ben 1 kuruş da para almadım."       

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'ye de tepki gösteren Cem Saygı şöyle devam etti: "Gençlerin önünü böyle mi açıyor" ifadelerini kullandı.

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