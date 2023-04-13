İmamoğlu'dan Bakan Murat Kurum'a "Kentsel dönüşüm" tepkisi: Elinizi tutan mı vardı?

İstanbul büyükşehir belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB Meclisi’nde 2022 yılı faaliyet raporunu sunduğu sırada Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a "Sayın Şehircilik bakanı bizi duymak yerine gazetelere ilginç demeçler veriyor. Ekran'da da gördüğünüz gibi İstanbul'da da kentsel dönüşümü 5 yılda yapacağını ifade ediyor. Elinizi tutan mı vardı yani ben merak ediyorum. Allah aşkına bütün yetkiler A'dan Z'ye sizde. Son 21 yıldır neredeydiniz? Madem 5 yılda bitecekti" dedi.

İBB Meclisi Nisan Ayı Toplantısı 3. Oturumu yapılıyor. Yıllık Faaliyet Raporu Sunumunu yapan Ekrem İmamoğlu İstanbul'un deprem hazırlıklarına dikkat çekti. Bu sırada İmamoğlu'nun konuşmasında Bakan Murat Kurum'a yönelik söylediği sözlerine meclis üyeleri tepki gösterdi.

"SON 21 YILDA NEREDEYDİNİZ? MADEM 5 YILDA BİTECEKTİ"

İmamoğlu Bakan Kuruma yönelik olarak şunları söyledi:

"İstanbul İmar Yönetmeliği'ni hep birlikte yenileyelim. Biz olan deprem için devlet, belediye, millet ortaklaşa çalışalım derken son günlerde bakıyoruz farklı farklı açıklamalarla Sayın Şehircilik bakanı bizi duymak yerine gazetelere ilginç demeçler veriyor. Ekranda da gördüğünüz gibi İstanbul'da da kentsel dönüşümü 5 yılda yapacağını ifade ediyor. Elinizi tutan mı vardı yani ben merak ediyorum. Allah aşkına bütün yetkiler A'dan Z'ye sizde. Son 21 yıldır neredeydiniz? Madem 5 yılda bitecekti. Son 21 yılı bir kenara bırakalım son 5 yıllık bakanlığınız döneminde heba mı oldu o beş yıl. Onun için popülizm yapacağım derken komik durumlara düşme durumudur bu. İnşallah 14 Mayıs'ta bu büyük millet karar verecek. Milletin hükümeti iş başı yapacak, Marmara Depremine hazırlık seferberliğini başlatacak."

İmamoğlu'nun bu sözlerinden sonra salondan alkışlar yükseldi.

İmamoğlu sözlerinin devamında "Boğaz'ın kıyısında Kuşkonmaz Cami'nin etrafındaki barakalara imar vermeyecek bir şehircilik bakanı göreve gelecek. Daha nicelerini anlatırım da gerek yok. Sayın bakan 5 yılda yapamadığı görevle acaba İstanbul'da başka arayışlar içinde mi diye merak ediyorum" dedi.

Bu sözlerinin ardından İmamoğlu'na meclis üyelerinden tepki geldi. Meclis Başkanı sessiz olunması yönünde uyarılarda bulundu.

İmamoğlu ise konuşan meclis üyelerinin ne söylediğini anlayamadığını belirtti.