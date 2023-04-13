İYİ Parti'den yeni video: Çöküş ekonomisi

İYİ Parti; "Çöküş Ekonomisi" başlıklı “20. Yılında AKP” jeneriğiyle başlayan bir video yayınlandı.

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İYİ Parti, “Çöküş Ekonomisi” başlıklı video yayınladı. “20. Yılında AKP” jeneriğiyle başlayan videoda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın konuşmalarına yer verildi. Erdoğan’ın “Bazı kesimlerde bir şükürsüzlük, tatminsizlik, bir karamsarlık hali aldı başını gidiyor” sözleri çöpten ekmek toplayan yurttaş ve boş market arabası eşliğinde verildi.

Videoda bir kişinin "Bizi bu duruma düşürenler, hakkımı helal etmiyorum" dediği anların ardından “Çöküş Ekonomisi” yazısının hemen arkasında, Erdoğan’ın fotoğrafı yer aldı.

Sokak söyleşilerine de yer verilen videoda, bir kişi "Sabah, akşam her gün simit yiyorum” dediği anlar Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin fotoğrafı eşliğinde verildi. Video, bir başka kişinin “Bir damla et alamıyorum” sözünün ardından Erdoğan’ın “Ekonomide kaide alım gücü ile ölçülür” dediği anlarla sürdü. Bir yurttaşın “Geçinemiyor musunuz?” sorusuna yanıtsız kaldığı an için, “Yoksulluğun ve açlığın pençesinde bir memleket” ifadeleri kullanıldı.

Videoda enflasyon haberlerine de yer verildi. Video, enflasyon haberlerinin ardından Erdoğan’ın “Türkiye adeta bir uçuşun içerisinde” sözleri ile devam etti hemen ardından da “Beceriksizliği örtbas için söylenen bin bir yalan” denildi.

'TÜRKİYE TARİH YAZACAK'

Videoda "Ama çok yakında" sözlerinin ardından İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in “Tüm bunlar son bulacak ve yepyeni bir güneş doğacak. Çünkü 14 Mayıs’ta Türkiye tarih yazacak” sözlerine yer verildi.

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Seçim 2023 İYİ Parti AKP
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