TİP'ten 'seçim barajı' açıklaması

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkan Yardımcısı Doğan Ergün, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, son günlerde sosyal medyada yayılan “TİP’in baraj sorunu var” ifadelerine yanıt verdi.

Ergün, yaptığı ilk paylaşımda, “TİP’in baraj sorunu yok. Ama yıllarca barajdan faydalanan partilerin artık TİP diye bir sorunu var…” demişti.

Ergün daha sonradan kendi tweet’ini alıntılayarak bir mesaj daha yayınladı.

“HDP barajdan faydalanmadı” diyen Ergün, şunları söyledi:

“Yıllarca barajla önü kesilmeye çalışıldı. HDP’li yoldaşlarımın TİP’i sorun olarak gördüğüne de şahit olmadım. Ama verilere bakıp TİP’in baraj sorunu var diye uyduruk mesaj ve haberler yazdıran “sosyal demokrat” ve sağcı partiler olduğuna şahidim.”

HDP barajdan faydalanmadı. Yıllarca barajla önü kesilmeye çalışıldı.

HDP’li yoldaşlarımın TİP’i sorun olarak gördüğüne de şahit olmadım.

Ama verilere bakıp TİP’in baraj sorunu var diye uyduruk mesaj ve haberler yazdıran “sosyal demokrat” ve sağcı partiler olduğuna şahidim. https://t.co/MAm6jTQvzJ — Doğan Ergün (@dgnergun) April 13, 2023

Kaynak: Gerçek Gündem