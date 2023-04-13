TİP'ten 'seçim barajı' açıklaması

Türkiye İşçi Partisi cephesinden sosyal medya ve medyada yer alan "TİP'in baraj sorunu var" iddialarına yanıt geldi.

Son Güncelleme:
TİP'ten 'seçim barajı' açıklaması

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkan Yardımcısı Doğan Ergün, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, son günlerde sosyal medyada yayılan “TİP’in baraj sorunu var” ifadelerine yanıt verdi.

Ergün, yaptığı ilk paylaşımda, “TİP’in baraj sorunu yok. Ama yıllarca barajdan faydalanan partilerin artık TİP diye bir sorunu var…” demişti.

Ergün daha sonradan kendi tweet’ini alıntılayarak bir mesaj daha yayınladı.

HDP barajdan faydalanmadı” diyen Ergün, şunları söyledi:

“Yıllarca barajla önü kesilmeye çalışıldı. HDP’li yoldaşlarımın TİP’i sorun olarak gördüğüne de şahit olmadım. Ama verilere bakıp TİP’in baraj sorunu var diye uyduruk mesaj ve haberler yazdıran “sosyal demokrat” ve sağcı partiler olduğuna şahidim.”

Kaynak: Gerçek Gündem

Etiketler
Türkiye İşçi Partisi - TİP HDP
Son Güncelleme:
FETÖ kumpaslarında bakandı: Babacan’dan ‘Sadullah Ergin’ savunması Babacan’dan ‘Sadullah Ergin’ savunması
İşte Kılıçdaroğlu'nun seçim kampanyasının ayrıntıları: 40 il ziyareti İşte seçim kampanyasının ayrıntıları
Daha rahat bir uyku için hazırlamanız gereken içecek! 1 bardak tüketmek yeterli. Daha rahat bir uyku için hazırlamanız gereken içecek! 1 bardak tüketmek yeterli.
Aile dizisi için beklenmedik tepki! Armağan Çağlayan'ın sözleri dikkat çekti.. Aile dizisi için beklenmedik tepki! Armağan Çağlayan'ın sözleri dikkat çekti..
ÇOK OKUNANLAR
Kemal Özkiraz 'araştırmacılık jübilem' diye paylaştı: İşte bu pazar seçim olsa yaşanacak senaryo! Kemal Özkiraz 'araştırmacılık jübilem' diye paylaştı: İşte bu pazar seçim olsa yaşanacak senaryo!
TEAM Araştırma Genel Müdürü Tol, Erdoğan'ın üst eşiğini açıkladı ve ekledi: 'Sürpriz yaşanmazsa Kılıçdaroğlu kazanacak' TEAM Araştırma Genel Müdürü: Sürpriz yaşanmazsa Kılıçdaroğlu kazanacak
Deprem uzmanı Özener açıkladı: İşte 500 yıl boyunca yaşanacak en güvenli il İşte 500 yıl boyunca yaşanacak en güvenli il
Hayat boyu bekar kalabilirler: İşte aşkta en şanssız burçlar İşte aşkta en şanssız burçlar
Gezici Araştırma kaybedilen oy oranını açıkladı: Kadınlar AKP'den kopuyor Gezici Araştırma kaybedilen oy oranını açıkladı: Kadınlar AKP'den kopuyor