FETÖ kumpaslarında bakandı: Babacan’dan ‘Sadullah Ergin’ savunması

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, FETÖ kumpaslarına zemin hazırlayan ve göz yuman Sadullah Ergin’in CHP listesinde aday gösterilmesi üzerine gelen tepkilere yanıt verdi.

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FETÖ kumpaslarında bakandı: Babacan’dan ‘Sadullah Ergin’ savunması

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Balyoz ve Ergenekon süreçlerinde Adalet Bakanlığı görevini yürüten ve CHP listesinde Ankara’dan milletvekili adayı yapılan DEVA Partili Sadullah Ergin hakkında açıklamalarda bulundu.

Babacan, FETÖ kumpaslarına zemin hazırlayan ve göz yuman Sadullah Ergin’in CHP listesinde Ankara 1. Bölgeden aday gösterilmesi üzerine gösterilen tepkilere yanıt verdi.

Babacan, Ergin için “Kendisi, Adalet Bakanlığı tarihinde görülmemiş hızda bireysel ve kolektif haklara yönelik işlere imza attı” ifadelerini kullandı.

Açıklama şöyle:

Partimizin kurucularından, 21 yıllık yol arkadaşım Sadullah Ergin ile ilgili hatalı bir tartışmanın döndüğünü görüyorum. Çoğunun eksik bilgiden ve aşmamız gereken önyargılardan kaynaklandığını anlıyorum.

2009-2013 arası demokratikleşme, reform ve AB uyum düzenlemelerinin çoğunu Sadullah Bey’in çabalarıyla yasalaştırdık. Kendisi, Adalet Bakanlığı tarihinde görülmemiş hızda bireysel ve kolektif haklara yönelik işlere imza attı.

Tutuklu oranının düşürülmesi, adil yargılanma hakkı, kolluğun demokratikleşmesi, AYM’ye bireysel başvuru, AİHM kararlarının Türkçe olarak yayınlanması, anadili hakkı gibi, yüzlerce değişiklikte katkısı var. Pek çoğu hâlâ topluma nefes imkânı sağlayan önemli düzenlemeler. Şahidimiz o dönemin demokratlarıdır. Sahiplendiğimiz geçmiş demokratikleşme dönemidir. Hedefimiz de tam demokratik Türkiye’dir. Şimdi yeni bir yol ayrımındayız. Önyargıları ve hatalı ezberleri bırakıp birbirimizi dinleyerek ve birleşe birleşe kazanacağımıza inanıyorum.

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FETÖ 2023 cumhurbaşkanı adayları 2023 seçim Ali Babacan
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