AYM'den ’Millet İttifakı’ ismi kararı

Anayasa Mahkemesi (AYM), Millet Partisi’nin Millet İttifakı adının kullanılmasının engellenmesine ilişkin başvurusunun reddine karar verildiğini açıkladı.

Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Anayasa Mahkemesi bugün yaptığı toplantıda Millet Partisi’nin Millet İttifakı adının kullanılmasının engellenmesine ilişkin başvurusunda, ’iltibasa mahal verecek bir durum olmadığını’ değerlendirerek oy birliği ile esastan reddine karar verilmiştir."

Kaynak: İHA