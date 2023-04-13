DEVA Partisi'nden teşkilatlara Kılıçdaroğlu talimatı

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı İdris Şahin, parti yönetiminin bütün il ve ilçe teşkilatlarına Babacan’ın ismi ve fotoğrafından biraz daha büyük ölçütte Kılıçdaroğlu’nun fotoğrafının asılması talimatı verdiğini söyledi.

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DEVA Partisi'nden teşkilatlara Kılıçdaroğlu talimatı

Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya, DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı İdris Şahin'le görüştüğünü belirterek, parti yönetiminin verdiği talimatı yazdı.

Sarıkaya, "Parti yönetimi bütün il ve ilçe teşkilatlarına Genel Başkan Ali Babacan’ın ismi ve resminden biraz daha büyük ölçütte CHP lideri ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun resimlerinin asılması talimatı vermiş" bilgisini paylaştı. 

Sarıkaya yazısında, şunları kaydetti:

"Millet İttifakı tarafından dile getirilen iddia ise ittifak içi beraberliğin %28 eşiğini aşmaya başladığı noktasında. Sahanın yeni ısınmaya başladığını, bundan sonraki süreçte, özellikle de bayram sonrasında kalan 5 hafta içinde çok daha dinamik bir şekle geleceğine vurgu yaptılar ki DEVA Genel Başkan Yardımcısı İdris Şahin de bu iddiayı dile getiren isimlerden…Burada bir diğer soru da muhafazakar sağ seçmenin CHP’nin 6 okuna oy basma davranışını gösterip göstermeyeceği.

Şahin bu aşamada önemli bir bilgi aktardı.Parti yönetimi bütün il ve ilçe teşkilatlarına Genel Başkan Ali Babacan’ın ismi ve resminden biraz daha büyük ölçütte CHP lideri ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı  adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun resimlerinin asılması talimatı vermiş. Bunun eksiksiz bütün teşkilat kadrolarının uygulamasında da bir aksiliğin oluşmayacağından da eminler."

Etiketler
Kemal Kılıçdaroğlu Ali Babacan
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