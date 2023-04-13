Fatih Altaylı sert konuştu: Zannederim sizin kansız olduğunuzu bildikleri için...

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, kimi trollerin Kızılay'ın kan stoklarının kendisi ve komedyen Şahan Gökbakar yüzünden tükendiğini ileri sürdüğünü anlattı.

Esprili bir şekilde "Hayır efendim, Kızılay'ın depremzedelere çadır satmasının, Kızılay Başkanı'nın bir sürü şirket kurup huzur hakkı adı altında servet kazanmasının, tüm aileyi Kızılay yöneticisi yaparak iş güç sahibi yapmasının ve tüm bunlardan ötürü kurumun itibar kaybetmesinin ve milletin kan vermekten kaçmasının nedeni cehape zihniyetidir" diyen Altaylı, şöyle devam etti:

"Cehape olmasaydı, o Kerem Kınık görevden hızla alınır, kuruma güven yeniden tesis edilir ve tüm bu sorunlar ortadan kalkardı. Elbette ki şaka yapıyorum ama eminim ki, yakında bu vaadi de bir televizyon programında işitir, güleriz.

'İLK SÖYLEYEN KİŞİ, CUMHURBAŞKANLIĞI KÜLTÜR SANAT POLİTİKALARI ÜYESİ MURAT BARDAKÇI'

Siz troll taifesine gelince. Yazmanız olup okumanız olmadığını biliyorum ama yine de yazayım. Kerem Kınık'ın hala orada oturmasına izin vererek kurumu bitiren ben değilim. Gökbakar da değil.

Kızılay'a kan bağışı yapmayın, bu Kızılay'a kan bağışı yapılmaz diyen de ben değilim. Bunu televizyonda ilk söyleyen kişi Murat Bardakçı'dır. Yani Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu üyesi olan ve sizi besleyen iktidardan yana olduğunu saklamayan kişidir.

Ama sizin gibi satılık olmadığı için, yanlışa da yanlış deme cesaretini göstermiştir. Ben ise Murat'a 'Haklısın ama kan işi ayrı Kızılay'a kan bağışı yapmaya devam edelim' diyen kişiyim.

Yani durum size söyletilenin tam tersi. Siz satılık pislikler ve sizi havlatanlar… Tweet atacağınıza kan bağışı yapsanız zannederim Kızılay'ın kan sorunu ortadan kalkardı. Sizin tasmanızı elinde tutan kişi ya da kişiler size para verip tweet attıracağına, para verip her şeyiniz gibi kanınızı satmanızı da sağlayabilirdi.

Ancak zannederim sizin kansız olduğunuzu bildikleri için küfür dolu tweet'i sizden, kan bağışını ise bizlerden istiyor."