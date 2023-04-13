AKP'li Numan Kurtulmuş: Biz 'TOGG' diyoruz, adamlar 'soğan' diyor, biz 'TCG Anadolu' diyoruz, adamlar 'sarımsak' diyor

AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı - CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun kilosu 30 liraya dayanan soğanla ilgili kullandığı "O (Erdoğan) kalırsa bu elimdeki kuru soğan olacak 100 lira" ifadesine yanıt verdi.

Partisinin Ankara'da Altındağ İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen iftar programında konuşan Kurtulmuş, şöyle konuştu:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın şöyle faaliyetlerine bir bakın... Her gün bir yerde bir açılış. Daha bugün (dün) burada Gar’da Ankara metrosunun açılışı yapıldı. Geçtiğimiz günlerde İstanbul'da Başakşehir - Çam Sakura metrosunun açılışı yapıldı. Hemen ertesi günü Tuzla'da TCG Anadolu Gemisi, dünyanın en önemli İHA ve SİHA'ları olan uçak gemisi hizmete alındı. Her gün bir açılışla devam ediyor.

Biz 'TOGG' diyoruz, adamlar 'soğan' diyor. Biz 'TCG Anadolu' diyoruz, adamlar 'sarımsak' diyor. Biz Türkiye için metroları, hızlı trenleri konuşuyoruz. Onlar masada nasıl oturacaklarını, listelerde kimin nereden aday göstereceklerini konuşuyor. Biz Türkiye'nin önünü, Türkiye Yüzyılı vizyonunu yüklenecek 600 tane adayımızı, böyle kapı gibi adayımızı, zımba gibi adayımızı çıkartıyoruz. Onlar kendi aralarındaki adaylarının ne şekilde CHP listelerinden bölüştürüleceğinin hesabını yapıyorlar."

KILIÇDAROĞLU 'ÇOCUĞUMUN BESLENME ÇANTASINA KÖPRÜ KOYMAYACAĞIM Kİ, SÜT KOYACAĞIM' DEMİŞTİ

CHP lideri Kılıçdaroğlu, dün bir grup gazetecinin sorularını yanıtlarken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın patates - soğan fiyatlarına yönelik eleştirilere yanıt verirken kullandığı "Düşünün, barajın yok, havalimanın yok, bütün bunlarla beraber TOGG’un yok. Uçak gemin yok, 'domates patates kaç para onu söyle.' Ya bu adam profesör... Müsvedde bu" ifadesine de değinmişti.

İnsanların en az üç kez yemek yemek ve karınlarını doyurmak zorunda olduğunu hatırlatan CHP lideri, şöyle devam etmişti:

"20 yıldır devleti yönetiyorsanız, 20 yılda bu insanları karınlarını doyuramaz bir noktaya taşımışsanız oturup sorgulamanız lazım. ben köprü yemiyorum ki yemek yiyeceğim. Çocuğum beslenme çantasına köprü koymayacağım ki, süt koyacağım.

Bu arada devlet okullarında beslenmeyi sütü yemeyi biz ücretsiz yapacağız. Erdoğan belki bunu da kendi bulmuş gibi tekrar eder."