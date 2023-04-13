Sevilay Yılman'dan Muharrem İnce'ye: Üslubunuza şaşırmadım, yakışanı yaptınız

Gazeteci Sevilay Yılman, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin kendisine yönelik sözlerine "Üslubunuza şaşırmadım. Yakışanı yaptınız. Ancak soyadımı eşimden boşandığım için değiştirdim. Saçlarımı da keyfim öyle istediği için ama sosyal demokratlığım hiç değişmedi" yanıtını verdi.

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Sevilay Yılman'dan Muharrem İnce'ye: Üslubunuza şaşırmadım, yakışanı yaptınız

Gazeteci Sevilay Yılman, Memleket Partisi Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin TV100'de katıldığı programda kendisine yönelik sarf ettiği sözlere yanıt verdi.

İnce, Candaş Tolga Işık'ın daha önce Yılman'ın gündeme getirdiği "Parti için toplanan paralar şahsi hesaplarda tutuluyor" iddiasını hatırlatması üzerine "Sevilay Yükselir mi, Sevilay Yılman mı, hangi saçlı? Yani saçını değiştirdi, soyadını, A Haber'de yazan bir Sevilay Yükselir vardı... Sonra saçını değiştirdi, soyadını değiştirdi, şimdi solcu oldu. Hangisi?" demişti.

Yılman, kişisel Twitter hesabında yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Sayın Muharrem İnce… Üslubunuza şaşırmadım. Yakışanı yaptınız. Ancak soyadımı eşimden boşandığım için değiştirdim. Saçlarımı da keyfim öyle istediği için ama sosyal demokratlığım hiç değişmedi. Ayrıca mesele ben değilim. Candaş Tolga Işık'ın sorusunu çarpıtmadan yanıtlayın.

Candaş size daha önce benim bir yayında dile getirmiş olduğum şu soruyu sordu.Siz partiyi kurduğunuzda partinin giderlerini 2 hesap üzerinden gördünüz.Biri resmi diğeri şahsi hesabınızdı. Giderlerin çoğu yeterli gelmediği için şahsi hesabınızdan karşıladınız ve siz talep etmelerine rağmen partinin yetkili kurullarına şahsi hesabı açma konusunda neden direnç gösterdiniz? Neden şahsi hesabınızın incelenmesine izin vermediniz?  Ve sizinle birlikte CHP’den ayrılan başta Gaye Usluer olmak üzere 6 kurmayınız ile bu yüzden tartışma yaşadınız mı? Saygılar."

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Sevilay Yılman Muharrem İnce Memleket Partisi
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