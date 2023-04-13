Sosyal medyada gündem oldu: Mustafa Sarıgül'ü Erzincan'da böyle karşıladılar!

CHP Erzincan milletvekili adayı Mustafa Sarıgül, kente girişinde CHP Çayırlı İlçe Örgütü üyeleri tarafından "Baba ocağına hoş geldiniz vekilim" pankartı ve sloganlarla karşılandı. CHP'lilerin Sarıgül'ü koşarak karşılaması sosyal medyada gündem oldu.

"EVİNE DÖNMÜŞ GURBETÇİ GİBİYİM"

CHP Erzincan İl Başkanlığı'nda düzenlenen aday tanıtım toplantısına katılan Sarıgül burada yaptığı konuşmada "Erzincan’a çok geldim, hep koşarak geldim. Hep özlemle ve sevinçle geldim. Hep heyecanla geldim. Ama inanın bugün çok farklı duygular içindeyim. Askerden gelmiş evlat gibiyim. Evine dönmüş gurbetçi gibiyim" ifadelerini kullandı.