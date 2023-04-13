Kemal Kılıçdaroğlu'na 'suikast' uyarısı: 'Duyumlar almadık diyemeyiz'

Gelecek Partili Selçuk Özdağ, yaklaşan genel seçim öncesi CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’na suikast girişimi olabileceği uyarısında bulundu. CHP’li Toprak, “Duyumlar almadık diyemeyiz” yorumu yaptı.

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Kemal Kılıçdaroğlu'na 'suikast' uyarısı: 'Duyumlar almadık diyemeyiz'

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’na bir suikast girişimi gerçekleştirilebileceğine dikkat çekti.

Özdağ Cumhuriyet’e yaptığı değerlendirmede, “Geçmişte siyasetçilere ve gazetecilere yönelik çok sayıda suikast girişimi oldu. Seçime az bir zaman kala Kılıçdaroğlu’nun adaylığı kesinleştikçe suikast girişimi ihtimalini de daha çok düşünmek gerekiyor. Bu nedenle koruma tedbirlerini artırmak gerekiyor” dedi.

CHP Genel Başkan Koordinatör Başdanışmanı Erdoğan Toprak ise iddiaları doğruladı. Toprak, “Duyumlar almadığımızı söyleyemeyiz. Ancak devletin bu konuda duyarlılık göstereceğine inanıyoruz” ifadelerini kullandı.

Bu konuda devlete güvendiklerini söyleyen Toprak, “Devletin elinde istihbarat imkânı var. Bu konuda deneyimli, namuslu insanlar var. Onlara güveniyoruz. Bu ihbarları gözden geçiriyorlardır” dedi. 

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2023 seçim
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