Oya Baydar'dan muhalefete: Demokrasi vaadi siyasi af olmadan eksik kalır

Yazar Oya Baydar, muhalefet partilerine yönelik çağrısında "Genel siyasi af çıkarılmadıkça, Millet İttifak'nın demokrasi vaadi gibi Kılıçdaroğlu'nun helalleşme ve barışma söylemi de boşluğa düşecek, kulaklara çalınmış bir hoş sedadan ibaret kalacaktır" ifadesini kullandı.

Oya Baydar'dan muhalefete: Demokrasi vaadi siyasi af olmadan eksik kalır

T24 yazarı Oya Baydar, CHP, İYİ Parti, Demokrat Parti, Saadet Partisi, Gelecek Partisi ve DEVA'dan oluşan Millet İttifakı'nın en büyük vaatlerinden birinin 'demokrasi' olduğunu belirterek Seçimlere doğru giderken cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu halkın en önemli sorununun kilosu 30 liraya çıkan soğan, yani geçim derdi; toplumun en önemli sorununun demokrasi ve özgürlük olduğunu vurguluyor, haklı olarak" dedi.

Demokrasinin olmazsa olmazlarının başında inanç, düşünce ve ifade özgürlüğünün geldiğini hatırlatan Baydar, "Millet İttifakı bütün bileşenleriyle inanç, fikir ve ifade özgürlüğünü savunma iddiasında. Savunmakla kalmıyor, vadediyor. Ancak vaadleri ete kemiğe büründürmek, somutlaştırmak gerek" ifadesini kullandı; ardından şunları kaydetti:

"Bugün ülkemizde her kesimden onbinlerce siyasî tutuklu ve hükümlü, bir o kadar da özgürlüklerinden mahrum kalmamak için yurtdışına gitmek zorunda bırakılmış olanlar var. Sürmekte olan onbinlerce siyasî davayı da hatırlayalım. Bu insanların ezici çoğunluğu, iktidarın keyfî kararları ve yargıya müdahalesiyle özgürlüklerinden mahrum bırakıldı.

İlk akla gelenler HDP'nin eski eşbaşkanları Figen Yüksekdağ, Selahattin Demirtaş, HDP'nin seçilmiş belediye başkanları, binlerce Kürt siyasetçi, aktivist, yazar çizer, gazeteci, Osman Kavala ve sözde Gezi davası tutukluları: Sevgili Mücella, Çiğdem MaterCan Atalay ve diğer arkadaşlarımız. Bir de adlarından söz etmediklerimiz, 'bizim mahalle!'den olmadıklarından belki, hatırlamadıklarımız, fazla ilgilenmediklerimiz, vah vah diyip geçtiklerimiz var.

'GENEL SİYASİ AF ÇIKARILMADIKÇA DEMOKRASİ VAADİ BOŞLUĞA DÜŞECEK'

Mağdura kimlik sorulmaz, deriz de gereğini çoğunlukla yerine getirmeyiz. (Bu da benim vicdan borcum ve özeleştirim olsun!) FETÖ yaftasıyla haklarında davalar açılmış, tutuklanmış, KHK'larla hayatları karartılmış binlerce insan var. Yok Cumhurbaşkanı'na hakaretten, yok gözünün üstünde kaşı var dediği için, iktidar aleyhine iki satır yazı yazdığı, eleştiride bulunduğu, hatta sadece görevini yaptığı için onbinlerce insan, tutuklu tutuksuz yargılanıyor.

Genel siyasi af çıkarılmadıkça, Millet İttifak'nın demokrasi vaadi gibi Kılıçdaroğlu'nun helalleşme ve barışma söylemi de boşluğa düşecek, kulaklara çalınmış bir hoş sedadan ibaret kalacaktır.

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