İşte Kılıçdaroğlu'nun seçim kampanyasının ayrıntıları: 40 il ziyareti

Cumhurbaşkanı kararıyla ilan edilen 14 Mayıs seçimleri için hazırlanan kampanyalar Ramazan Bayramı’nın ardından hız kazanacak. Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun 20 günde yaklaşık 40 ile gitmesi planlanıyor. Kılıçdaroğlu’nun kampanyasında 6 lideri buluşturan programların yanı sıra İstanbul, Ankara ve İzmir’de büyük miting planlamaları da var.

Millet İttifakı’nın ortak Cumhurbaşkanı adayı belirlenirken yaşanan krizin ardından ikinci gerilim de milletvekili listeleri açıklandıktan sonra yaşandı. CHP’nin İYİ Parti ile yaklaşık 16 ilde seçim iş birliği yapıp, kendi listelerinde 5 İYİ Partili adayı göstermesi, ayrıca DEVA Partisi, Saadet Partisi, Demokrat Parti ve Gelecek Partisi ile “ortak liste” kararı alınıp 5 partiden toplam 71 adayın CHP listelerinden gösterilmesi partide tartışma yarattı.

LİSTE TARTIŞMALARI

Gazete Duvar'dan Nergis Demirkaya'nın haberine göre; iş birliği, ittifak arayışını doğru bulsa da bazı partililer diğer partilerden aday gösterilen kişi sayısının fazla olduğu görüşünde. Bir parti yöneticisi, “Toplamı en fazla 20 bekliyorduk ama seçilir yerde 30, oy artışı ile bu sayının 40’a ulaşacak olması ister istemez tepkiye neden oluyor. Seçmeni de, parti teşkilatlarında beklentileri olan insanları da anlamak lazım” değerlendirmesinde bulundu.

Seçimi kazanmak için yüzde 50+1 oyun şart olduğuna dikkat çeken partililer ise oy artışı için atılan bu adımın zorunluluğuna dikkat çekti. İş birliğinin zaruri olduğuna vurgu yapan bir parti yöneticisi ise, “Biz ülkenin koşullarını, seçim sistemini, ittifak zorunluluğunu görüyoruz. Bu koşulların içinde Halil İbrahim Sofrası tanımlaması durduk yere çıkmadı. Çok daha geniş bir çeperle, bir iş birliği alanı ile seçime gitmek zorundayız. Kazanmak için bu seçim sistemine, onun dayattıklarına uygun davranmak zorunda kalıyoruz. Bu seçim herkes için fedakarlık seçimi” dedi. CHP’li yöneticilere göre listelere itiraz olsa da partililer ittifak zorunluluklarını görerek hızlıca durumu değerlendirip saha çalışmalarına yoğunlaşacak.

Kamuoyu araştırmacıları Millet İttifakı’nın Meclis seçimleri için yaptığı iş birliğinin seçime ayrı listelerle giren Cumhur İttifakı’na 20 kadar milletvekili kaybettirebileceğini değerlendiriyor. CHP’li yöneticilere göre ise bu sayı 20 milletvekilinin çok daha üzerinde olacak, yapılan iş birliği de CHP’yi birinci parti yapacak.

KAMPANYANIN SLOGANLARI BELİRLENMEYE BAŞLADI

Seçimin ilk turda biteceğini, tüm çalışmaların da bunu hedefleyeceğini söyleyen CHP yöneticileri, kampanya sürecinin Ramazan Bayramı sonrası hızlanacağını kaydetti. Yola “Sana Söz” sloganı ile yola çıkan CHP, kampanyasında ayrıca ‘Birleşe birleşe kazanacağız’ ve ‘Türkiye hakkını alacak’ sloganlarını kullanacak. Bayram sonrası için de kampanyanın yeni filmleri ve şarkıları kamuoyu ile paylaşılacak.

BAYRAMDA DEPREM BÖLGESİNDE OLUNACAK

CHP kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu’nun kampanyası kapsamında programı da netleşmeye başladı. Önümüzdeki günlerde yurt dışı programı kapsamında sadece Bulgaristan ziyareti yapması beklenen Kılıçdaroğlu’nun bayram sürecinde deprem bölgesindeki programlara ağırlık vermesi planlanıyor. Bayramın birinci gününü Hatay, Osmaniye ve Maraş’ta geçirecek olan Kılıçdaroğlu 23 Nisan’da ise Meclis özel oturumu için Ankara’da olacak.

BAYRAM SONRASI HER GÜN İKİ KENTE GİDİLECEK

Kılıçdaroğlu’nun yoğun programı ise bayramın hemen ardından 24 Nisan’da başlayacak. Ay sonuna kadar hazırlanan taslak programa göre Kılıçdaroğlu, Kars – Uşak, Ordu – Burdur, Van – Nevşehir, Balıkesir – Tekirdağ, Adana – Kocaeli, Kayseri – Amasya, Muğla – İzmir’e gidecek. Mayıs ayı başındaki iki hafta boyunca da aynı tempoda çalışmalar sürecek. Taslak programa göre Kılıçdaroğlu 20 günde yaklaşık 40 kenti ziyaret etmiş olacak. Kılıçdaroğlu’nun kampanyası süresince tüm programlarına, İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlarının birlikte ya da ayrı ayrı da eşlik edeceği kaydediliyor.

Kılıçdaroğlu’nun taslak programına göre 30 Nisan’da İzmir’de, Mayıs başında Diyarbakır, İstanbul, Ankara’da büyük mitingler yapacak. Bu mitinglere ittifak ortağı liderlerin de katılabileceği kaydediliyor.