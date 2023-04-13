Dilekçe verildi: Erdoğan’ın adaylığı AİHM'e taşındı

Avukat Turgut Kazan, YSK’nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yeniden cumhurbaşkanı olabileceği yönündeki kararını AİHM’e taşıdı.

Son Güncelleme:
Dilekçe verildi: Erdoğan’ın adaylığı AİHM'e taşındı

İstanbul Barosu  eski Başkanı Avukat Turgut Kazan, Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yeniden cumhurbaşkanı olabileceği yönündeki kararını Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne (AİHM) taşıdı.

YSK’ye itiraz dilekçesi sunan Kazan, başvurunun reddedilmesi ve adaylığın onanması üzerine AİHM’e başvurdu.

"KABUL EDİLEMEZ"

Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre; Kazan, dilekçesinde "Anayasada yer alan dönem sınırlaması kuralı, YSK dahil bütün organ, makam, merci ve kişileri bağlar. Türkiye 2017 değişikliği ile sistemi değiştirmiştir, tek adam rejimine geçilmiştir gibi yorumlarla 2018 seçimini yeni sistemin ilk seçimi, 2023 seçimini de ikinci seçimi saymak asla kabul edilemez" dedi.

Sosyal medya hesabından da açıklama yapan Kazan, YSK’nin 2017 referandumunda 2,5 milyon mühürsüz oyu geçerli saydığını hatırlattı ve şunları söyledi: “Oysa, 298 sayılı yasanın 77 ve 101. maddeleri çok açıktı. Sandık mührü bulunmayan pusulalar geçerli olamazdı. Ama AKP temsilcisinin uyduruk bir dilekçesi esas alındı. Ve tek adam rejimine geçiş sağlandı.”

Kazan, YSK’nin son kararı ile bir kişinin en fazla iki kez cumhurbaşkanı seçilebileceğini öngören Anayasanın 101/2. maddesini yok saydığını belirtti.

Etiketler
Recep Tayyip Erdoğan AKP 2023 cumhurbaşkanı adayları 2023 seçim
Son Güncelleme:
Sahur için deneyebilirsiniz. Puf puf kabarıyor tadan börek sanıyor... Sahur için deneyebilirsiniz. Puf puf kabarıyor tadan börek sanıyor...
Yargı dizisinde düğüm çözülüyor! Final tarihiyle ilgili kesin bilgi herkesi üzdü.. Yargı dizisinde düğüm çözülüyor! Final tarihiyle ilgili kesin bilgi herkesi üzdü..
TİP'ten 'seçim barajı' açıklaması TİP'ten 'seçim barajı' açıklaması
FETÖ kumpaslarında bakandı: Babacan’dan ‘Sadullah Ergin’ savunması Babacan’dan ‘Sadullah Ergin’ savunması
AYM'den ’Millet İttifakı’ ismi kararı AYM'den ’Millet İttifakı’ kararı
İşte Kılıçdaroğlu'nun seçim kampanyasının ayrıntıları: 40 il ziyareti İşte seçim kampanyasının ayrıntıları
ÇOK OKUNANLAR
Kemal Özkiraz 'araştırmacılık jübilem' diye paylaştı: İşte bu pazar seçim olsa yaşanacak senaryo! Kemal Özkiraz 'araştırmacılık jübilem' diye paylaştı: İşte bu pazar seçim olsa yaşanacak senaryo!
TEAM Araştırma Genel Müdürü Tol, Erdoğan'ın üst eşiğini açıkladı ve ekledi: 'Sürpriz yaşanmazsa Kılıçdaroğlu kazanacak' TEAM Araştırma Genel Müdürü: Sürpriz yaşanmazsa Kılıçdaroğlu kazanacak
Deprem uzmanı Özener açıkladı: İşte 500 yıl boyunca yaşanacak en güvenli il İşte 500 yıl boyunca yaşanacak en güvenli il
Hayat boyu bekar kalabilirler: İşte aşkta en şanssız burçlar İşte aşkta en şanssız burçlar
Gezici Araştırma kaybedilen oy oranını açıkladı: Kadınlar AKP'den kopuyor Gezici Araştırma kaybedilen oy oranını açıkladı: Kadınlar AKP'den kopuyor