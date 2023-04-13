İmamoğlu kan bağışı yaptı: Kızılay bizim, hepimizin

Kızılay'ın kan stoklarının tükenmesinin ardından 'bağış' çağrısı yapan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Sultanahmet Meydanı'nda kan verdi.

Bağış yaptığı sırada çekilen bir videoyu sosyal medya hesabından yayınlayarak çağrısını tekrarlayan İmamoğlu şunları söyledi: "Kan her zaman bir hayat kurtarır gerçeği üzerinden herkesi kan vermeye davet ediyorum. Her ne olursa olsun Kızılay kan stoğu olmadan olmaz. Hastaların ihtiyacı var, lütfen herkes kan versin... Birde sağlıklı bir durum aynı zamanda kan veren insanlar için. Bu ihtiyaca dönük Kızılay'ı asla yalnız bırakamayız. Kızılay bizim, hepimizin milletçe."