İmamoğlu kan bağışı yaptı: Kızılay bizim, hepimizin

İBB Başkanı İmamoğlu, stoklarının kritik seviyede olduğu açıklanan Kızılay'a kan verdi ve bağış çağrısı yaptı: Her ne olursa olsun Kızılay kan stoğu olmadan olmaz. Kızılay bizim, hepimizin milletçe.

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İmamoğlu kan bağışı yaptı: Kızılay bizim, hepimizin

Kızılay'ın kan stoklarının tükenmesinin ardından 'bağış' çağrısı yapan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Sultanahmet Meydanı'nda kan verdi.

Bağış yaptığı sırada çekilen bir videoyu sosyal medya hesabından yayınlayarak çağrısını tekrarlayan İmamoğlu şunları söyledi: "Kan her zaman bir hayat kurtarır gerçeği üzerinden herkesi kan vermeye davet ediyorum. Her ne olursa olsun Kızılay kan stoğu olmadan olmaz. Hastaların ihtiyacı var, lütfen herkes kan versin... Birde sağlıklı bir durum aynı zamanda kan veren insanlar için. Bu ihtiyaca dönük Kızılay'ı asla yalnız bırakamayız. Kızılay bizim, hepimizin milletçe."

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Seçim 2023 Kızılay Ekrem İmamoğlu
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