DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Helün Fırat istifa etti

Helün Fırat, Genel Başkan Yardımcısı ve kurucusu olduğu DEVA Partisi'nden, gece yarısı yaptığı bir sosyal medya paylaşımıyla istifa etti.

Son Güncelleme:
DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Helün Fırat istifa etti

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Helün Fırat, "Gördüğü lüzum üzerine" partiden istifa ettiğini duyurdu.  

Twitter'dan "Kamuoyuna saygıyla duyurulur" başlıklı bir açıklama yayınlayan DEVA Partisi Kültür, Sanat ve Turizm Politikaları Başkanı Fırat, şu ifadeleri kullandı: "Türkiye bugün çok önemli bir dönüm noktasının eşiğinde. Bu süreçte demokrasi ve özgürlüklerin hep birlikte savunulması gerektiğine dair inancımı koruyorum. 

Çok klişe olduğunu bilsem de bu sürece zarar vermemek adına 'gördüğüm lüzum üzerine' kurucusu olduğum ve 3 yıldan uzun süredir Genel Başkan Yardımcılığı görevini yürüttüğüm Deva Partisi'nden istifamı kamuoyuna saygıyla duyururum. 

Özgür, Demokratik ve müreffeh bir Türkiye en büyük hayalim. Bu amaç çerçevesinde, Millet İttifakı'nın başarısı için bireysel olarak çalışmalarımı ve desteğimi sürdüreceğim." 

Etiketler
DEVA Partisi Millet İttifakı
Son Güncelleme:
Aile dizisi için beklenmedik tepki! Armağan Çağlayan'ın sözleri dikkat çekti.. Aile dizisi için beklenmedik tepki! Armağan Çağlayan'ın sözleri dikkat çekti..
Kılıçdaroğlu'ndan 'ilk 100 gün' broşürü: Yapılacakları tek tek sıraladı Kılıçdaroğlu'ndan 'ilk 100 gün' broşürü
Gönül Dağı dizisinde beklenmedik gelişme.. Seyircilerin beklemediği karar.. Gönül Dağı dizisinde beklenmedik gelişme.. Seyircilerin beklemediği karar..
Kaza geçiren HDP'li Beştaş Ankara’ya sevk edildi Kaza geçiren HDP'li Beştaş Ankara’ya sevk edildi
ÇOK OKUNANLAR
İslam Memiş'ten 'panik satışı yapmayın' uyarısı: Altında yeni sıçrama için tarih verdi İslam Memiş altında yeni sıçrama için tarih verdi
Kaza geçiren HDP'li Meral Danış Beştaş'tan ilk açıklama Kaza geçiren HDP'li Meral Danış Beştaş'tan ilk açıklama
Erdoğan "Bazı hatalarımız oldu" demişti: AKP listelerinde değişecek 3 isim belli oldu AKP listelerinde değişecek 3 isim belli oldu
Bir ilk: VPN, iPhone'lara artık ücretsiz O uygulama artık iPhone'lara ücretsiz
Reynmen'in aşkı eski Miss Turkey finalisti çıktı Reynmen'in aşkı eski Miss Turkey finalisti çıktı