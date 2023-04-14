Kaza geçiren HDP'li Beştaş Ankara’ya sevk edildi

Kaza sonrası Karayazı Devlet Hastanesine kaldırılan Danış Beştaş buradaki ilk müdahalesinin ardından Erzurum Şehir Hastanesine daha sonra da ambulans uçak ile Ankara’ya gönderildi. HDP milletvekili Danış Beştaş’ın şehir hastanesinde yapılan kontrollerinde belinde kırık olduğu belirlendi.

Hastanede açıklama yapan HDP parti meclis üyesi Talha kaya, “Milletvekilimiz meral danış beştaş Karayazı ilçesinde geçirdiği trafik kazası sonrası Erzurum Şehir Hastanesine getirildi. Hastane başhekimi ile yaptığımız görüşmede hayati tehlikesinin bulunmadığını ancak belinde kırık olduğunu söyledi. Milletvekilimizi ambulans uçak ile Ankara’ya gönderilmesine karar verildi.” dedi.

Kaynak: İHA