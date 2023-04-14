Görme engelli yurttaşlar nasıl oy kullanacak? YSK, şablonu tanıttı

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 14 Mayıs’ta yapılacak cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerinde görme engelli vatandaşların oy kullanabilmeleri için hazırlanan şablonunun tanıtıldığı spot film yayınladı.

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Türkiye, 14 Mayıs'ta cumhurbaşkanı ve milletvekili genel seçimi için sandık başına gidecek. Görme engelli seçmenlerin refakatçi yardımıyla oy kullanması ise mümkün

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 14 Mayıs’ta yapılacak cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerinde görme engelli vatandaşların oy kullanabilmeleri için hazırlanan şablonunun tanıtıldığı spot film yayınladı.

YSK, görme engelli vatandaşların cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerinde oy kullanabilmeleri için oy şablonu hazırladı. YSK, şablonun tanıtıldığı spot filmi bugün yayınladı.

Görme engelli vatandaşların oy kullanma usullerine ilişkin bilgilere de yer verilen filmde şunlar kaydedildi:

“Görme engelli seçmenler için oy kullanma şablonu hazırlandığını biliyor musunuz? Görme engelli seçmen oy kullanırken talep etmesi halinde sandık kurulu başkanı, akrabalarından biri, akrabası yoksa orada bulunan herhangi bir seçmenin yardımıyla oy pusulasını, mühür deliklerine gelecek şekilde hazırlanan şablona yerleştirmek suretiyle oyunu kullanabilir. Ancak bir seçmen, birden fazla engelliye yardım edemez. Oy kullanmaya engel yok.”

 

Kaynak: ANKA

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