Kemal Kılıçdaroğlu, gençlerle buluştu: 'Değişim senin elinde'

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Evet, değişim senin elinde genç arkadaşım. Bu ülkeye zenginliği, özgürlüğü ve yaşama sevincini en çok da senin için geri getireceğim” dedi.

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Kemal Kılıçdaroğlu, gençlerle buluştu: 'Değişim senin elinde'

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile beraber gençlerle bir araya geldiği “Değişim Senin Elinde” programıyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından paylaştığı mesajda gençlere şöyle seslendi:

“Dün İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Tunç Soyer ile beraber gençlerle bir araya geldim. Merak ettikleri ne varsa sordular, ben de yanıtladım. Evet, değişim senin elinde genç arkadaşım. Bu ülkeye zenginliği, özgürlüğü ve yaşama sevincini en çok da senin için geri getireceğim.”

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Kemal Kılıçdaroğlu CHP 2023 cumhurbaşkanı adayları 2023 seçim
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