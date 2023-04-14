DSP'de bir istifa daha: Koca partiyi üç kişi pazarlamaya çalıştı

Demokratik Sol Parti'nin (DSP) 14 Mayıs seçimlerine AKP listesinden girip, cumhurbaşkanı adaylığında da Recep Tayyip Erdoğan'a destek vermesi parti tabanında tepki çekmeye devam ediyor.

DENİZLİ’DEN İSTİFA HABERİ GELDİ: KOCA PARTİYİ ÜÇ KİŞİ PAZARLAMAYA KALKMIŞ

Partide son olarak Denizli İl Başkanı Yaşar Kayrakçı istifa etti. Bugün Denizli'deki Gazeteciler Cemiyeti'nde bir basın toplantısı düzenleyen Kayrakçı, parti yönetimini sert bir dille eleştirerek istifa kararı aldığını açıkladı.

Denizli'den yayın yapan Denizli Bülten'in haberine göre; "Bizler Millet İttifakı'na destek vereceğiz. Koltuk uğruna partimizi ne hale getirdiler. Merhum genel başkanımız Bülent Ecevit'in kemiklerini sızlatıyorlar" diyen Kayrakçı, DSP lideri Önder Aksakal'ı çok sert sözlerle eleştirdi. Kayrakçı, "Koca partiyi üç kişi pazarlamaya kalkmış. Ecevit bugün yaşamış olsaydı desteğini CHP'ye verirdi. Ülkemiz çok zor bir seçimden geçecek. Bu sıradan bir seçim değil" dedi.

İLK İSTİFALAR DEĞİL

DSP Genel Başkanı Aksakal’ın, Cumhur İttifakı’nı destekleyeceklerini söylemesinin ardından partide genel başkan yardımcıları da dahil olmak üzere çok sayıda kişi istifa ettiğini açıkladı.