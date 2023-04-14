Tunceli Belediyesi'nden çalışanlarına yüzde 85 zam

TKP'li Tunceli Belediyesi ile DİSK’e bağlı Genel-İş Sendikası arasında geçtiğimiz günlerde imzalanan toplu sözleşmeyle 63 kadrolu çalışanın maaşına yüzde 85 zam yapıldı. Sözleşme ile 8 saat olan çalışma süresinin de ağustos ayı itibarıyla kademeli olarak 7 saate düşürülmesi karara bağlandı.

Toplu sözleşmeye ilişkin değerlendirmelerde bulunan Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, personelin aldığı maaşın kendisine yetmemesi halinde verimli olamayacağını söyledi. Maçoğlu, ’’Eğer sizin personelinizin aldığı maaş yetmiyorsa ve akşam başka bir işe gidip çalışıyorsa bir sonraki gün verimli olma şansı yok. Market, ev kirası, elektrik, okul, bunların hepsinin ortalamasıyla bir aile hesabı yapıyorum. Personelin bir bölümü bazen hastayım diyor, bakıyorsunuz gitmiş inşaatta çalışıyor. Bunları gördüğümde geçinemediklerini söylediler. Bunların her biri benim için veri oldu” dedi.

Çalışma saatinin 7-8 saatten fazla olması halinde verimli olunamayacağına vurgu yapan Maçoğlu, ’’Çünkü yoruluyor, enerjisi tükeniyor. Bu halka hizmet etmenin yolu, işçinin sorumluluk bilincinin hizmet alanı sınırları içinde enerjisinin, motivasyonunun olmasını gerektirir. Bütün bunları düşündüğümüzde dünyadaki bilimsel araştırmalar ortalama 4 saat çalışan bir işçinin kendi yaşamını sürdürebilecek kadar emek ürettiğini gösteriyor’’ diye konuştu.

’’HİZMET SÜRESİNİ AZALTMIYORUZ’’

Çalışma saatini düşürürken gün içindeki hizmet süresini azaltmadıklarını kaydeden Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, ’’Bir grup 08.00’da gelir 16.00’da çıkar. Bir grup 09.00’da gelir 17.00’da çıkar. Yine halka yapılması gereken hizmet süresi içinde yapılacak. Bunu düşünerek çalışmalarımızı yaptık. Bundan kaynaklı da protokoller yaptık. Onun için düşüncemiz 8 saatten kademeli 7 saate, daha sonra da 6 saate indirmek. Çünkü bunu hızlı yapabilmenin yolu istihdam sağlamaktan geçiyor. Bütün bunlarla yüz yıllık bir programı değiştiriyoruz. Aynı zamanda bu planlamanın nasıl gittiğini de tecrübe etmek istiyoruz” şeklinde konuştu.



Çalışanlarına hiçbir zaman enflasyon altı zam yapmadıklarını aktaran Maçoğlu, ’’Enflasyon altı zam vermek demek insanı açlığa mahkum etmek demektir. Domatesin, ekmeğin, biberin kilosu şu kadar olurken, biz hayır onun yarısını ye diyemeyiz. Yıllık enflasyon TÜİK’e göre yüzde 72 küsur çıktı. Bağımsız kuruluşlara göre yüzde 100 civarında. Burada kiralar 900 lira, bin lirayken 3 bin 500-4 bin, şimdi 5 bin liraya çıktı. Şimdi 10 bin lira maaş alan bir insan 5 bin lira kira verdiğinde çocuklarını okula göndermemesi lazım. Bunların hesabını yaparak, bütçeyi de biraz zorlayarak bununla en azından insanlar evlerine gittiğinde ihtiyacını götürebilmesini, kirasını, elektriğini, telefonunu ödemesini sağlamaya çalıştık. Protokol açısından da sendikayla hemfikirlik yakalandı’’ dedi.

11 bin liranın üzerinde olan maaşların yapılan zamla 20 bin liranın üzerine çıktığını belirten Maçoğlu, ’’Gücümüz olsa bu da yetmez. Çünkü TÜİK bile yoksulluk sınırını 29-30 bin lira olarak açıkladı. Biz şu anda yoksulluk sınırının çok altındayız. Bu bize yük getirir mi, getirir. Ama yerel yönetimler bu meseleler üzerinden giderlerine müdahale etmeli. Sokaktan temizliğe, temizlikten park bahçeye, park bahçeden yola birçok şeyi kendi öz gücümüzle yaptığımız, ihalelere vermediğimiz için işçiye verilmesi planını yapıyoruz’’ ifadelerini kullandı.

Gerek yapılan zam, gerekse de çalışma saatlerinin düşürülecek olması çalışanlar tarafından olumlu karşılandı. Çalışanlardan Ali Kemal Yıldız, çalışma saatlerinin 7 saate düşürülmesini temel bir hak olarak gördüğünü belirterek, “Bu durum işçiler tarafından sevinçle karşılandı. İşçilerin kendilerine ve ailelerine daha çok zaman ayırmaları anlamına geliyor. Olumlu olarak karşılıyoruz” dedi.

Kaynak: İHA