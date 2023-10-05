TİP lideri Erkan Baş AYM'nin Can Atalay kararını değerlendirdi: 'Daha cesur bir karar alabilirdi'

TİP Genel Başkanı Erkan Baş, AYM'nin Can Atalay kararını değerlendirdi. Baş, "İyi tarafından bakarsak AYM, ‘hak ihlali yoktur’ kararı almadı. Fakat açıkçası daha cesur bir karar alabilirdi" dedi.

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TİP lideri Erkan Baş AYM'nin Can Atalay kararını değerlendirdi: 'Daha cesur bir karar alabilirdi'

Anayasa Mahkemesi (AYM) Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay milletvekili Can Atalay’ın yaptığı bireysel başvuruyu Genel Kurul’a sevk etti.

AYM, Genel Kurul’un ne zaman toplanacağına dair bir bilgi paylaşmadı.

AYM'den Can Atalay kararı: Genel Kurul'a sevk edildiAYM'den Can Atalay kararı: Genel Kurul'a sevk edildiSiyaset

Milletvekili seçilmesine rağmen hukuksuzca cezaevinde tutulan Can Atalay hakkında verilen AYM kararını Duvar'a değerlendiren TİP Genel Başkanı Erkan Baş, “İyi tarafından bakarsak AYM, ‘hak ihlali yoktur’ kararı almadı. Fakat açıkçası daha cesur bir karar alabilirdi. Beklentimiz, Can Atalay’ın bir an önce tahliye edilmesi” ifadesini kullandı.

Erkan Baş, Atalay’ın tahliye edilmemesi üzerine milletvekili seçildiği Hatay’dan Ankara’ya ‘Özgürlük Yürüyüşü’ başlatmıştı.

Yürüyüş bugün 5’inci gününde devam etti.

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Anayasa Mahkemesi (AYM) Can Atalay Türkiye İşçi Partisi - TİP Erkan Baş Hatay
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