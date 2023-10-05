Saadet Partisi Grubu'ndan TBMM Genel Kurulu'nda oturarak protesto

Saadet Partisi Grubu, kendileri için oturma düzeni oluşturulmadığı gerekçesiyle TBMM Genel Kurulu’nun tatil edilmesini istedi. Milletvekilleri, gruplarına yer ayrılmamasını komisyon sıralarına oturarak protesto etti. Saadet Partisi Grup Başkanı Selçuk Özdağ, "Bugüne kadar 3 defa Meclis Başkanı’yla konuştuk. Meclis Başkanlık Divanı'nda konuştuk. '1 Ekim'e kadar burada grup yeriniz belli olacak' dediler. Biz kimsenin babasından lütuf istemiyoruz, burası sizin babanızın malı değil, Meclis Başkanı’nın da değil, Meclis başkanvekillerinin de malı değil. Burası millete ait. Biz de milletin adına geldik buraya. Egemenlik kayıtsız şartsız millete aitse burada bir grubumuzun olması lazım" dedi. TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ ise sorunun gelecek hafta salı günü çözüleceğini söyledi.

Saadet ve Gelecek Partilerinin Saadet Partisi çatısı altında birleşerek oluşturdukları TBMM grubu, TBMM Genel Kurulu’nda bugün salonda kendilerine yönelik oturma düzeni oluşturulmamasını protesto etti. Saadet ve Gelecek Partisi milletvekilleri, salonda gruplarına yer ayrılmamasına komisyon sıralarına oturarak tepki gösterdi. Konuya ilişkin söz alan Saadet Partisi Grup Başkanı Selçuk Özdağ, şunları söyledi:

"BAŞKANLIK DİVANI'NIN BİZE YER GÖSTERMESİ GEREKİYORDU"

"6 Temmuz 2023 tarihinde bir grup kuruldu burada, bu grup kurulduktan sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Başkanlık Divanı'nın diğer parti gruplarının hangi hakları varsa; Adalet ve Kalkınma Partisi'nin, Cumhuriyet Halk Partisi'nin, Yeşil Sol Parti'nin, Milliyetçi Hareket Partisi'nin ve İYİ Parti'nin hangi hakları varsa bu hakların da Saadet Partisi grubuna verilmesi gerekmekteydi. Bizim bunu talep etmemize bile gerek yok. Burası Türkiye Büyük Millet Meclisi bizim anayasamız içtüzük. Bu içtüzük mucibince burada Başkanlık Divanı'nın bize yer göstermesi gerekiyordu.

Diğer partilerin iç tüzükten kaynaklanan hangi hakları varsa gerek ulaşım imkanları, gerek oturma imkanları gerekse de çalışma takvimi konusunda ofiste çalışan memurlarla ilgili Adalet ve Kalkınma Partisi hangi imkanlara sahipse aynı imkanın da burada Saadet Partisi grubuna verilmesi lazımdır. Biz bugün Meclis Başkanlığı’nı yürüten Sayın Bekir Bozdağ'dan şunu istirham ediyoruz: Bir; çalışma usullerine uygun hareket etmenizi istiyoruz. Bugüne kadar 3 defa Meclis Başkanı’yla konuştuk. Meclis Başkanlık Divanı'nda konuştuk. '1 Ekim'e kadar burada grup yeriniz belli olacak' dediler. Bunu Meclis başkanı söyledi. Bu bizim en tabii hakkımız.

"BİZ KİMSENİN BABASINDAN LÜTUF İSTEMİYORUZ, BURASI SİZİN BABANIZIN MALI DEĞİL"

Biz kimsenin babasından lütuf istemiyoruz, burası sizin babanızın malı değil, Meclis Başkanı’nın da değil, Meclis başkanvekillerinin de malı değil. Burası millete ait. Biz de milletin adına geldik buraya. Egemenlik kayıtsız şartsız millete aitse burada bir grubumuzun olması lazım. Ve dedi ki, 'iki alternatife indirdik, ya burada aynı takvim devam edecek, en sonda siz oturacaksınız ya da Adalet ve Kalkınma Partisi'ni ortaya alacağız sağına ve soluna da muhalefet gruplarını alacağız.'

Bugün bir komisyon kuruldu 1 Ekim'e kadar yapmadınız. 1 Ekim'de açılırken bu etkinliği yapacaktık. Yabancı misyon şeflerinin olduğu yerde, Cumhurbaşkanının gelmiş olduğu yerde bunu yapmak istemedik. Aynı zamanda bir terör faaliyeti olmuştu Türkiye'ye karşı yapılmıştı o nedenle bugün biz çalışma takvimine, usullerine göre hareket etmenizi istirham ediyoruz. Aksi takdirde Meclis'i tatile çıkartın, salı gününe kadar halledeceğinizi söylediniz, salı günü Meclis toplansın o gün bu işi halletmiş olalım yoksa eğer bunu bu şekilde yapmayacaksanız biz usul tartışması talebinde bulunuyoruz."

"KOMİSYON KONUYU ÇÖZÜME KAVUŞTURACAK, KARARI DA ALACAK VE BAŞKANLIK DİVANI'NA İLETECEKTİR"

TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ, "Genel Kurul'un oturma düzeni ve siyasi parti gruplarının oturacakları yerler yasama dönemi başında belirlenmiştir. Genel Kurul'da bulunan komisyon sıraları, raporu görüşülen komisyon üyelerine İçüzüğün 166'ncı maddesi uyarınca Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı İdari Teşkilatı'nda görev yapan ve Genel Kurul çalışmalarıyla ilgili çalışanlar ile çalışmalarına katkı sağlamak amacıyla kurumlarınca görevlendirilen kamu görevlilerine tahsis edilmiş yerdir. Ayrıca Genel Kurul'da yapılan seçimlerde de bu sıralar kullanılmaktadır.

Yeni bir siyasi parti grubu kurulması nedeniyle Genel Kurul oturma düzeninde bir değişiklik yapılması ihtiyacı hasıl olmuştur. Saadet Partisi grubuna düşen Başkanlık Divanı üyeliği için 3 Ekim 2023 Salı günü Genel Kurul'da seçim yapılmıştır. 5 Ekim Perşembe günü ise Başkanlık Divanı toplantısı yapılmış, söz konusu toplantı da oturma düzeni konusunda gündeme gelmiş ve konuyla ilgili her siyasi parti grubundan bir üyenin katılımıyla bir komisyon kurulmuştur. Komisyon konuyu çözüme kavuşturacak, kararı da alacak ve Başkanlık Divanı'na iletecektir.

Sayın milletvekillerinden Genel Kurul'da kendilerine ayrılan yerlere oturmalarını ve sıralara geçmelerini rica ediyorum. Saadet grubunun oturma düzeniyle ilgili önümüzdeki salı günü bir karar oluşacak ve salı günü gerekli yerlere tayin edilecektir. Benim Başkanlık Divanı adına, başkan adına bugün yöneten başkan vekili olarak grupların oturma düzenini değiştirme hakkım da yok, yetkim de yok. İçtüzük bana böyle bir hak vermiyor. Benim herhangi bir gruba oradan kalk şuraya otur deme hakkım yok. O yüzden benim yerine getirme imkanım olmayan bir konuda taleple muhatap kılınmam doğru değil."

"ÜÇ AYDIR ANLAYIŞLA BEKLEDİK, İYİ NİYET GÖSTERDİK VE SAMİMİYET GÖSTERDİK"

Bozdağ, konuşmasının ardından usul tartışması açtı. Lehte söz alan Saadet Partisi Grup Başkanvekili İsa Mesih Şahin şunları söyledi:

"Gönül isterdi ki Meclis Başkanlığı’nı yöneten değerli başkanlar orada yetki makamında oturanlar bugüne kadar bu sorunu çözmüş olsunlar. Eğer biz ilk gün çıkıp böyle bir şey ortaya koymuş olsaydık buradaki bütün itirazlar haklıydı. Grubumuz 6 Temmuz'da kuruldu. Aradan tam 3 ay geçti, bizden müsaade istendi. Torba yasa konuşulurken çalışmamıza devam ettik. Kamuoyunun gözünün önünde önemli iki tane olağanüstü toplantı oldu yine oradan konuşmak zorunda kaldık ve bize 1 Ekim işaret edildi.

Üç aydır anlayışla bekledik, iyi niyet gösterdik ve samimiyet gösterdik. 3 aydır bunun çözülmesini bekledik. Biz eşit şartlarda burada siyaset yapamayacaksak, biz eşit şartlarda burada kendimizi ifade edemeyeceksek bunu kamuoyuna nasıl izah edeceksiniz? Biz sayın başkandan gerekirse oturuma ara vermesini, arka tarafta bu konuyu grup başkanvekilleriyle bugün için geçici bir çözüm bulmasını, salı günü de bu konuyu kesinlikle çözmesini bekliyoruz.

Aleyhte konuşacak iktidar partisi neyi konuşacak? 3 aydır orada oturmamızı neyle izah edecekler? Gösterdiğimiz iyi niyeti, anlayışı nereye koyacaklar? Hakkaniyetli konuşacağız, eğer grup başkanvekiliniz çıkıp haklısınız derse bir şey demeyeceğiz. Ama çok net söylüyoruz tavrımız devam edecek. Biz orada oturmaya devam edeceğiz, bugün orada çözüm komisyonu oturuyor. Meclis Başkanlığı bu sorunu çözemedi bugün orada bir çözüm komisyonu oturuyor."

"BU DURUM ÇÖZÜLMELİ, BU DURUM YANLIŞTIR"

Lehte söz alan CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, şunları söyledi:



“Arkadaşlar burada bir grup kurdu. Eğer içtüzüğe göre burada onlara bir yer veremiyorsak bu Meclis’in bir ayıbıdır. Eğer burada bir adalet sağlayamıyorsak bu Meclis’in bir ayıbıdır. Şimdi bir içtüzük çalışması yapacakmışız, demokratik bir içtüzük getirecekmişiz. Daha içtüzüğe göre burada grup kuran bir partiye yer veremiyoruz. Bu nasıl olacak? Arkadaşlarımız en arkada oturuyor. İvedi olarak konuya müdahale etmek gerekiyor. Grup başkanvekili söz almak istiyor. Sesini duyamıyoruz. Biz CHP Grubu olarak bunu doğru bulmuyoruz. Uzun süredir bu tartışılıyor ama bu konuyu çözemiyoruz. Bu durum çözülmeli, bu durum yanlıştır. Sayın Başkan salıya kadar madem bu çözülmeyecek, salıya kadar Meclis çalışmalarına ara versin.”

"BÜTÜN SİYASİ PARTİLERİN TEMSİLİ NOKTASINDA BU TALEBİ ÇOK HAKLI BULUYORUM"

Aleyhte söz alan AKP Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta ise şöyle konuştu:



“Usul tartışmasıyla ilgili tutumunuza lehte olduğumuzu önce belirtmek istiyorum. Elbette seçim sonrası kurulmuş bir siyasi parti grubu var. Kendisinin haklı bir de talebi var. Bütün siyasi partilerin temsili noktasında bu talebi çok haklı buluyorum ama komisyon sıralarına oturmak doğru bir üslup ve yaklaşım değildir. Bu işin çözümü noktasında bugün bir komisyon kurulmuş ve güzel bir çözüm. Salı günü bu işin çözüleceği, sizin de yerinizin olacağı noktasında hem Meclis Başkanımızın hem de oradaki herkesin ortak bir fikri olmuş. Bence bu güzel bir çözüm. Sizin şu anda komisyon sıralarında oturmanızın Meclis’in çalışmasını engellediğinin farkındayız. Vatandaş, bize Meclis’te milletvekilleri çalışsın diye oy verdi ve bu görevimizi ihmal edemeyiz. Şimdi bir yer tartışması yüzünden Meclis’i kapatmanın doğru olmayacağını ve sizlerin de herkesin hakkını hukukunu koruyacak şekilde bugünlük salı günü çözülmesi anlaşması üzerine bir anlayışla Meclis çalışmasına katkı vermenizi bekliyoruz."

Kaynak: ANKA