Meral Akşener duyurdu: İYİ Parti bir belediye başkan adayını daha açıkladı

İYİ Parti'nin Eskişehir Büyükşehir Belediyesi adayı Melih Aydın oldu.

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Meral Akşener duyurdu: İYİ Parti bir belediye başkan adayını daha açıkladı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Eskişehir’de il başkanlığını ziyaret etti.

Akşener ziyaretin ardından teşkilat buluşması programına katıldı. Akşener burada partisinin Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayını da açıkladı.

İYİ Parti’nin Eskişehir adayı Melih Aydın oldu.

81 ilde aday çıkaracağını açıklayan İYİ Parti'de ilk olarak İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı açıklanmıştı.

İYİ Parti'nin İzmir adayı Ümit Özlale olmuştu.

Kaynak: Gerçek Gündem

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