AKP İstanbul İl Başkanı Kabaktepe: Akşener'in dediği gibi olursa...

AKP İl Başkanları, kongre öncesi 81 ilde basın açıklaması yaptı. AKP İstanbul Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Sütlüce'de bulunan İl Başkanlık Binası'nda verdiği mesajlarda kongrenin ardından yerel seçimlere yoğunlaşacaklarını söyledi.

'BU KÜRSÜ BENİ ETKİLEDİ'

Gazete Duvar'dan Ferhat Yaşar'ın haberine göre salonda bulunan gazetecilerle tek tek tokalaşan Kabaktepe, kürsünün büyük olmasını espri bir dille eleştirdi. "Çok büyük ya bu, daha küçük kürsü yok muydu? Sanki miting konuşması yapacağım" ifadelerini kullanan AKP'li başkan, açıklamalarının ardından soruları yanıtladı. Kürsüyü tutan Kabaktepe, "Bu kürsü beni etkiledi. Hala konuşmak istiyorum" dedi.

'İSTANBUL'A YÖNELİK HER TÜRLÜ HAZIRLIKLAR YAPILACAK'

AKP 4'üncü Olağanüstü Büyük Kongresi'nde yenilenme mesajı veren Kabaktepe, "İstanbul'a yönelik her türlü hazırlıklar yapılacak. Bu kongre, bu yürüyüşümüze büyük bir güç katacaktır" dedi.

31 Mart 2024'te yapılacak yerel seçimler için yarışacak adayların kasım ayından itibaren belli olacağını belirten Kabaktepe, İstanbul için ise aralık ayını işaret etti.

'AKŞENER'İN DEDİĞİ GİBİ OLACAK MI OLMAYACAK MI, MÜZAKERE VAR'

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 81 ilde aday çıkaracakları yönündeki açıklaması sorulan Kabaktepe, şunları kaydetti:

"Akşener'in açıklamasının 31 Mart'ı nasıl şekillendireceğine yönelik yorumlar da var. Bu karar devam edebilir veya etmeyebilir. Bizim İstanbul'daki yaklaşımınız şu: Rakiplerimizin nasıl bir kombinasyonla seçime gireceğinden ziyade AK Parti olarak bu seçime nasıl girmemiz lazım ve ne yapmamız lazım, bunu planlıyoruz.

İkincisi, seçim sürecinde partilerin tutumları da seçimleri etkileyecek. Mayıs seçim sonuçlarına baktığımızda sadece İstanbul değil, birçok ilde Sayın Akşener'in dediği şekilde partilerin ayrı ayrı seçime girmesi halinde tablonun nasıl olacağı ortada. İstanbul'da da öyle. Ama tam Akşener'in dediği gibi olacak mı olmayacak mı, öyle bir müzakere var."