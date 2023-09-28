TİP Başkanı Erkan Baş'tan Gezi kararına tepki: Hatay'dan yürüyüş başlıyor

TİP Genel Başkanı Erkan Baş, Can Atalay'ın vekili olduğu Hatay'dan Ankara'ya 1 Ekim'de yürüyüş başlatacağını duyurdu. Baş, "Yalnız olmadığımı, olmadığımızı biliyorum. Saray da öğrenecek!" dedi.

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TİP Başkanı Erkan Baş'tan Gezi kararına tepki: Hatay'dan yürüyüş başlıyor

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, Yargıtay'ın Gezi davasında aralarında TİP Milletvekili Can Atalay'ın da bulunduğu isimlerin cezasını onaylamasına tepki gösterdi.

Baş, Can Atalay'ın vekili olduğu Hatay'dan Ankara'ya 1 Ekim'de yürüyüş başlatacağını duyurdu.

"1 EKİM'DE İLK ADIMIMI ATACAĞIM YALNIZ OLMADIĞIMIZI BİLİYORUM"

TİP Genel Başkanı Erkan Baş'ın açıklaması şöyle:

"Başta Hatay milletvekilimiz Can Atalay olmak üzere, hapis cezaları onanan tüm Gezi tutsakları nezdinde emekçi halkımızın özgürlüğüne dönük yargı darbesini kabul etmiyorum. Özgürlük için, 1 Ekim günü Hatay'dan Ankara'ya doğru ilk adımımı atacağım. Yalnız olmadığımı, olmadığımızı biliyorum. Saray da öğrenecek!"

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Kaynak: Gerçek Gündem

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Türkiye İşçi Partisi - TİP Erkan Baş Can Atalay Gezi davası
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