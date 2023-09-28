İmamoğlu'ndan Gezi kararına tepki: Adalet arayışımızı sonuna kadar sürdüreceğiz

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Yargıtay'ın Gezi davasında verilen kararına tepki gösterdi.

İmamoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Yol arkadaşım sevgili Tayfun Kahraman’ın da aralarında bulunduğu Gezi Davası sanıklarına verilen cezanın onandığını üzülerek öğrendim. Demokratik hukuk devleti mücadelemizi ve adalet arayışımızı sonuna kadar sürdüreceğiz. Devletin dini adalettir."

Yol arkadaşım sevgili Tayfun Kahraman’ın da aralarında bulunduğu Gezi Davası sanıklarına verilen cezanın onandığını üzülerek öğrendim. Demokratik hukuk devleti mücadelemizi ve adalet arayışımızı sonuna kadar sürdüreceğiz.

Devletin dini adalettir. — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) September 28, 2023

YARGITAY KARARI

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Gezi Parkı davasında, Osman Kavala ile TİP Milletvekili Can Atalay'ın da arasında olduğu 5 sanığın mahkumiyetlerini onadı, 3 kişi hakkındaki hükümler bozuldu.

Daire, mahkumiyet hükümlerini bozduğu sanıklar Yapıcı ile Altınay'ın adli kontrol hükümleri uygulanarak tahliyesini kararlaştırdı.