İmamoğlu'ndan Gezi kararına tepki: Adalet arayışımızı sonuna kadar sürdüreceğiz

İmamoğlu, Yargıtay'ın Gezi davasında verdiği karara tepki gösterdi: "Demokratik hukuk devleti mücadelemizi ve adalet arayışımızı sonuna kadar sürdüreceğiz. Devletin dini adalettir."

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İmamoğlu'ndan Gezi kararına tepki: Adalet arayışımızı sonuna kadar sürdüreceğiz

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Yargıtay'ın Gezi davasında verilen kararına tepki gösterdi.

İmamoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Yol arkadaşım sevgili Tayfun Kahraman’ın da aralarında bulunduğu Gezi Davası sanıklarına verilen cezanın onandığını üzülerek öğrendim. Demokratik hukuk devleti mücadelemizi ve adalet arayışımızı sonuna kadar sürdüreceğiz. Devletin dini adalettir."

Yargıtay Gezi davasında 5 kişinin cezasını onadı: Yapıcı ve Altınay için tahliye kararı verildiYargıtay Gezi davasında 5 kişinin cezasını onadı: Yapıcı ve Altınay için tahliye kararı verildiGüncel

YARGITAY KARARI

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Gezi Parkı davasında, Osman Kavala ile TİP Milletvekili Can Atalay'ın da arasında olduğu 5 sanığın mahkumiyetlerini onadı, 3 kişi hakkındaki hükümler bozuldu.

Daire, mahkumiyet hükümlerini bozduğu sanıklar Yapıcı ile Altınay'ın adli kontrol hükümleri uygulanarak tahliyesini kararlaştırdı.

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