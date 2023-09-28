Özgür Özel'den Gezi kararına tepki: Kararın karşısındayız

CHP Grup Başkanı ve Genel Başkanı Adayı Özgür Özel, Yargıtay'ın Gezi davasında verdiği karara tepki gösterdi.

Özel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Yargıtay'ın hukuksuz Gezi Parkı kararının karşısında, hukukun ve Osman Kavala, Can Atalay, Tayfun Kahraman, Mine Özerden ve Çiğdem Mater'in yanındayız. Mücella Yapıcı ve Hakan Altınay'ın tahliyelerine sevinsek de bir kez daha haykırıyoruz ki"

YARGITAY KARARI

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Gezi Parkı davasında, Osman Kavala ile TİP Milletvekili Can Atalay'ın da arasında olduğu 5 sanığın mahkumiyetlerini onadı, 3 kişi hakkındaki hükümler bozuldu.

Daire, mahkumiyet hükümlerini bozduğu sanıklar Yapıcı ile Altınay'ın adli kontrol hükümleri uygulanarak tahliyesini kararlaştırdı.

Kaynak: Gerçek Gündem