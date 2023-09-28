İstanbul'da kuraklık tehlikesi... İBB Başkanı İmamoğlu: Bu kurak günlerde çözüm bulmak zorundayız

İSKİ, 4,3 milyar TL’lik yatırımla kentin Avrupa yakasında yaşayan yaklaşık 2 milyon kişinin su ihtiyacını giderecek Terkos-İkitelli İçme Suyu İsale Hattı’nı hizmete açtı.

Açılış töreninde konuşan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, yapımı yılan hikayesine dönen Melen Barajı ve Kanal İstanbul’la ilgili açıklamalarda bulundu.

“Sayın Cumhurbaşkanımızdan ilgili bakanına, devletimizin tüm kurumlarıyla birlikte bu sorunu çözebilmek adına, hep birlikte çalışmak ve bu soruna, bu kurak günlerde çözüm bulmak zorundayız” diyen İmamoğlu, sözlerinin devamında şunları söyledi:

“İstanbul'un su sorunu, hayati bir meseledir. Kimin çözdüğünün bir önemi yoktur. Hükümetimizi Melen Barajı konusunda, hızlı ve bilimsel davranmaya, bizlerle de iş birliği yaparak bu süreci acilen ele almaya hepinizin huzurunda davet ediyorum. Aynı zamanda, bu şehrin su kaynakları açısından tam bir felaket olan ‘Kanal İstanbul’ adlı emlak ve rant projesinden de kesin olarak vazgeçmeye davet ediyorum. Mesele, böyle bir rant projesi değil, İstanbul'u korumak ve geliştirme meselesidir. Siyasi rakiplerimizi yenmek değil, İstanbul'daki sorunlarımızı yenmek için yolculuk yapıyoruz. Yoksa siyasi rakip yenme işi zaten kolay. O çok önemli bir konu değil.”

Kaynak: Gerçek Gündem