İstanbul'da bir apartman dairesinde patlama: 2 ölü 3 yaralı

İstanbul Bahçelievler'de bir apartman dairesinde patlama yaşandı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

İstanbul Valisi Davut Gül, Şirinevler'deki patlama 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 3 kişinin de yaralandığı açıkladı.

Şirinevler Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi'ndeki bir binanın 5. katındaki dairede gerçekleşen patlamanın doğalgaz kaynaklı olduğu tahmin ediliyor.

İstanbul Valiliği, patlamanın hemen ardından yaptığı açıklamada "Bahçelievler'in Şirinevler Mahallesi’nde bir binada meydana gelen ve doğalgaz sıkışması kaynaklı olduğu değerlendirilen patlamada bir kişi hayatını kaybetti, 2’si ağır toplam 4 kişi yaralandı" ifadelerini kullandı.

Patlamada yaşamını yitirenlerin sayısı 2'ye yükseldi.

Kaynak: İHA