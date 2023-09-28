İstanbul'da bir apartman dairesinde patlama: 2 ölü 3 yaralı

Bahçelievler'de bir apartman dairesinde patlama yaşandı. İstanbul Valiliği, patlamanın doğalgaz sıkışmasından kaynaklandığının değerlendirildiğini duyurdu. Patlamada 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralı...

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İstanbul Bahçelievler'de bir apartman dairesinde patlama yaşandı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

İstanbul Valisi Davut Gül, Şirinevler'deki patlama 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 3 kişinin de yaralandığı açıkladı.

İstanbul'da bir apartman dairesinde patlama: 2 ölü 3 yaralı - Resim : 1

Şirinevler Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi'ndeki bir binanın 5. katındaki dairede gerçekleşen patlamanın doğalgaz kaynaklı olduğu tahmin ediliyor.

İstanbul'da bir apartman dairesinde patlama: 2 ölü 3 yaralı - Resim : 2

İstanbul Valiliği, patlamanın hemen ardından yaptığı açıklamada "Bahçelievler'in Şirinevler Mahallesi’nde bir binada meydana gelen ve doğalgaz sıkışması kaynaklı olduğu değerlendirilen patlamada bir kişi hayatını kaybetti, 2’si ağır toplam 4 kişi yaralandı" ifadelerini kullandı.

Patlamada yaşamını yitirenlerin sayısı 2'ye yükseldi.

Kaynak: İHA

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