İddia ortalığı karıştırdı: CHP'nin seçmen listelerini geç istediği yönündeki haberlere ilişkin açıklama geldi

CHP'nin seçmen listelerini YSK'den geç talep ettiğine yönelik iddialar, Genel Başkan Yardımcısı Devrim Barış Çelik tarafından yalanlandı.

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İddia ortalığı karıştırdı: CHP'nin seçmen listelerini geç istediği yönündeki haberlere ilişkin açıklama geldi

Bir haber sitesinde yayınlanan CHP’nin seçmen listelerini YSK’den geç istediğine yönelik haber kamuoyunda gündem olurken, CHP Genel Başkan Yardımcısı Devrim Barış Çelik iddiayı belgesiyle yalanladı.

10haber.com’dan Hazar Dost’un haberinde CHP’nin YSK’ye seçmen listeleri için başvurusunu geç yaptığı öne sürüldü.

Haberde, 26 Eylül’de yapılan Parti Meclisi toplantısında Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Devrim Barış Çelik’in seçmen listelerini YSK’den geç talep ettiği ve partinin elinde güncel listenin bulunmadığı iddia edildi.

YALANLAMA GELDİ

CHP’li Çelik, konuya ilişkin X hesabından yayınladığı mesajda iddiayı net bir dille yalanlayarak belgesini de paylaştı.

İddia ortalığı karıştırdı: CHP'nin seçmen listelerini geç istediği yönündeki haberlere ilişkin açıklama geldi - Resim : 1

Çelik, açıklamasında “Bir haber sitesinde yer alan “seçmen listelerinin YSK’dan istenmesinin unutulduğu” yönündeki iddia gerçeği yansıtmamaktadır. Bunlar Cumhuriyet Halk Partisi’nin kurumsal kapasitesine zarar vermeye yönelik maksatlı haberler olup, ilgili başvuru CHP YSK temsilcisi tarafından yapılmıştır. Ayrıca, PM toplantısında gündeme gelen ve maksatlı bir şekilde kamuyona sızdırılan konu ile ilgili analizler, 16 Ağustos 2023 tarihi itibarıyla tamamlanarak CHP’nin ilgili birimlerine teslim edilmiştir. Bu bilgi, toplantı esnasında PM üyelerimizle de paylaşılmıştır” diye yazdı.

Kaynak: Gerçek Gündem

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