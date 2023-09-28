Tarih verildi: Özgür Özel istifa ediyor

CHP Genel Başkanlığı’na aday olduğunu açıklayan Manisa Milletvekili Özgür Özel’in 1 Ekim’de TBMM’nin 28’inci dönem 2’nci yasama yılının açılışından sonra partisinin Grup Başkanlığı’ndan istifa etmesi bekleniyor.

BirGün'den Nurcan Gökdemir'in edindiği bilgiye göre, Özel, milletvekillerinin Grup Başkanlığı’ndan istifa edip etmeme yönündeki görüşlerini öğrenmek için bir dizi görüşme yaptı. Bu görüşmelerde istifa etmesi ya da etmemesi yönünde ağırlıklı bir sonuç ortaya çıkmadı.

Ancak Özel’in 1 Ekim günü yeni yasama yılının açılışından sonra en geç 3 Ekim günü istifasını vereceği öğrenildi.

Özel’in, istifasını açıklamadan önce Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşerek, bu süreçte görevi bir grup başkanvekilinin yürütmesi, grup başkanlığı seçiminin de CHP Kurultayı sonrasına bırakılmasını önereceği öğrenildi.