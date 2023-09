Özgür Özel, Habertürk canlı yayınında konuştu: 'İttifak doğruydu, yöntem yanlıştı'

28 Mayıs seçimlerinin ardından CHP içerisinde başlayan değişim tartışmaları sonucunda olağanüstü kurultay kararı alınmış, CHP Grup Başkanı ve Manisa Milletvekili Özgür Özel de genel başkanlığa aday olduğunu açıklamıştı.

CANLI YAYINDAN ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR

Özgür Özel, Habertürk canlı yayınına katılarak gazetecilerin gündemle ilgili sorularını yanıtladı.

Özel'in açıklamaları şöyle:

"Adaylık için Kılıçdaroğlu'dan müsaade istemedim, bilgi verdim. Gayet demokrat bir tepki verdi. 2 ay önce zaten kendisine belli konularda ayrıştığımızı söylemiştim.

14-28 Mayıs yenilgilerinden sonra ben büyük bir travma yaşadım. Ben ciddi bir özeleştiri, hesap verme ve partide bundan sonra bir daha seçim kaybetmemesine yönelik bir adım atılması gerektiğini söylüyordum.

3. gün partide şöyle bir hava hakimdi: 'Milletin bize kızdığı yok.' Dedim ki sizin yas evlerinden haberiniz var mı? Yas evlerinde 7 gün konuşulmaz. 40'ndan sonra herkes konuşur.

"HİÇBİR ŞEY OLMAMIŞ GİBİ DAVRANILDI"

2014'ten beri PM ve MYK'dayım. Oraları yıllardır biliyorum. Arkadaşlarda şöyle bir görüş hakim oldu. 'Genel başkan devam eder, bu işi toparlarız' diye. Ben partide değişimin önünün açılması gerektiğini söylüyorum. Baktım ki öyle gitmiyor. Hiçbir şey olmamış gibi davranılınca ayrıştım. Ben "kaybeden takımda santrafor oynamak yerine şampiyon takımda her mevkiye talibim" demiştim. Sorumluluk almaya da fedakârlık almaya da hazırım dedim. Sonunda bana bir sorumluluk düştü.

"SÖZÜN BÖYLE KALMIŞ OLMASI İYİ DEĞİL"

Bence genel başkan da o tanımlamayı yaptığından memnun değildir. Bu sözün böyle kalmış olması sayın genel başkanın siyasi tarihinde iyi bir şey değil onun için. 'Bulun bagajı olmayan birisini' sözlerini kast ediyorum. Parti tarihini bilen, parti kültürüne sahip, bagajsız arkadaşların yüzleri, binleri bulduğunu biliyorum. Ben de onlardan biriyim. Ben röportajımda kararlı ve vefayı değişim diyorum. Bugüne kadar vefasızlık yapmadım. Biz de bir siyasi lidere rakip çıkınca ağzına geleni söylüyor. Ben onu yapmam. Ama içerik olarak en sert şekilde eleştiririm. Ben CHP'yi daha iyi yönetirim diyorum.

Kazanmamız gereken bir seçim kaybettik. Büyük ahlaksızlıklara karşı mücadele ettik. AKP'nin ahlaki meşruiyeti yok.

"BUNLAR DOĞRU İŞLER DEĞİL"

Bugünkü delege sistemine göre yarışacağız, kazanacağımı da görüyorum. Ben genel başkanlık seçildikten sonra genel başkanı delegelerle değil üyelerle seçeceğiz. Delege meselesinde zorluklarımız var. Genel Merkez, İstanbul il seçimine taraf oluyor. Bunlar doğru işler değil.

"EN BÜYÜK KUSURUMUZ..."

En büyük kusurumuz; 1 yıl boyunca hep şunu söyledim; 2300 maddelik ortak mutabakat metni var. İttifak ortaklarının nasıl aday belirleyecekleri, parlamento seçimlerinde ittifakın iç hukuk belgesi yok. 6 partinin imza attığı iç hukuk olmadan parlamento seçiminde ortaklaşma olmaz dedim.

"SON GÜNE SIKIŞTIRILDI"

Ankete göre CHP 4 çıkarıyor, 5. sıra ittifak ortaklarına verirsen doğru bir şey. Ama 4. sıraya verirsen yanlış bir şey. İç hukuk yok, ölçme değerlendirmeye değil müzakereye dayanılıyor, son güne sıkıştırılmış. 8'li masa gecenin bir yarısında kaç vekil verildiğinden haberdar oluyor. Manisa'da 4. sırayı vermek Konya'da 1. sırayı vermek arasında fark yok. Çıkaracağın emeği olan, ter akıtmış yerine senin oyun bir başkasına gidiyor.

GRUP BAŞKANLIĞINDAN NEDEN AYRILMADI?

Meclis açılınca milletvekillerine soracağım. Benim kendi kararım bırakmam yönünde. İki kez görüştük genel başkanla, bu konuyla ilgili hiç bir şey yok.

"YÖNETİM KADROLARI DEĞİŞECEK"

Çok etkin, yetkin, genç, dinamik kadrolarımızla değiştireceğiz. Kadrolarından güç alan, kadrolarına güç veren bir genel başkan. Tayyip Bey'den daha uzun boylu, daha çok bağıran, daha çok hakaret eden bir genel başkan adayı aramıyoruz. Tutum belgemizde bunların izleri var. Elbette genel başkanı değiştireceğiz, yönetim kadroları, partinin tüzüğü elbette değişecek. Genel merkez tüzükte taahhütlerini yerine getirmedi.

"3 DÖNEM KURALI GETİRİLMELİ"

Tüzükte önceliğimiz ön seçim. 'İttifak yapılıyorsa önseçim yapılmaz' maddesini kaldırmak. İl ve ilçe başkanlarını siyasetin öznesi haline getirmek. 3 dönem kuralının işletilmesi önemli. Meslek örgütlerinde de görüyorum bunu. 3 dönem kuralını mutlaka getirilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Hatta ve hatta yeniden aday gösterilmede performans ölçütünün net olarak yazılması gerektiğini savunuyoruz. Tüzüğü sıkıştırmamak lazım. Hem örgütlerden, dünyadaki örneklerden, akademinin katkılarıyla program ve tüzük kurultayının doğru bir tartışma ortamında yapılması gerektiğini söylüyoruz. Keşke söz verildiği gibi tüzük kurultayı önce olsaydı.

"SEN BU İŞİ YAPARSIN" DEYİCE SORUMLULUK ALDIM"

Sosyal demokrat yapılar bir şeye kendini layık görmez. Her türlü iyiliği başkasına layık görür. Görüşmem gereken herkesle görüştüm. Önceki genel başkanlarımızla, mevcut genel başkanımızla görüştüm. Partimizde görevde bulunmuşlarla, örgütten insanlarla, il, ilçe başkanlarımızla görüştüm. Gördüm ki, 'sen bu işi yaparsın' diye talep var. Onun üzerine sorumluluk almaya karar verdim. Biz şöyle bir şey aramıyoruz; karizmatik, her şeyi bilen, her şeyi yapan, telgrafı ayakta dinlenecek birini aramıyoruz. Ben Meclis'ten geçerken polisler ayağa kalkar, 'gözünüzü seveyim ayağa kalkmayın' derim.

Lider değişikliği, kadro değişikliği, siyasi tutum değişikliği şart, sokaktaki insanların bunu anlaması şart. Kazanacağıma yürekten inanıyorum. Bir duygusal kopuş yok diyen varsa çıksın karşıma. Delege 'Değiştirmezsem iş kötü' diyecek. Benim yönettiğim CHP, yerel seçimlerde büyük bir başarı sağlayabilir.

"KAZANAMAZSAM TER DÖKMEYE DEVAM EDERİM"

Kazanacağıma yürekten inanıyorum. Bütün delegeler sahadan bu hissi ölçerek, deneyimleyerek geliyorlar. Duygusal kopuş yok diyenler, sokakta tepki yok diyenler çıksın karşıma. Bu kırgınlığı gören delege gelip de buraya 'devam' diyemez. Değiştirme yönünde oy verecek. Olmazsa partimde mücadeleye devam edeceğim, yerel seçimde yine ter akıtacağım.

"DİJİTAL EMEK VARSA EMEK 4.0 DİYE BİR ŞEY DE VAR"

Özgür Özel'in yönettiği CHP iktidar olduğunda. Uzaktan çalışanlar var. Avukatı bile uzaktan çalıştırıyor. Veriyor işi bitirene kadar sabahlara kadar uzaktan çalıştırılıyor. Bankacı uzaktan çalışıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yok mu? Gece mi talimat verdi? Hafta sonu mu çalıştırdın, bayramda mı çalıştırdın? Hakkını vereceksin. Uzaktan çalışanın emeğinin sömürülmesinin derdi benim. Emek 4.0'ı ben konuşacağım. Dijital emek diye bir şey varsa emek 4.0 diye şey var. Onu da ben savunacağım.

"İMAMOĞLU İLE DOSTUZ"

İmamoğlu ile çok iyi dostuz. İmamoğlu ile bugün fikir birliği içeriğindeyiz.

İTTİFAK SORUSUNA YANIT

İttifak doğruydu, yöntem yanlıştı. Bir iç hukuk belgesinin olması lazım. Günü geldiğinde kuracaksın, seçimlerden sonra terk edeceksin, yoksa partiler kimliksizleşir. Genel başkan olduğumda herkese bir beyaz sayfa açtığımızı, hatalarımızdan ders aldığımızı, doğrusunu bulmamızı söyleyeceğim. Öyle yerler var ki ittifak yapmamak harakiri yapmak."