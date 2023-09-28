Üniversiteli gençlerin adres değişikliğinde takvim sorunu: Oy kullanacak gençler zor duruma düşüyor

Yerel seçimlerin yaklaşmasıyla birlikte adres değişikliği yapmamış olan genç seçmenler için büyük bir zorluk ortaya çıkmış durumda. Seçimlerin başlangıç tarihi olan 1 Ocak 2024'ten üç ay önce, yani 1 Ekim 2023 tarihine kadar adres bildirimi yapma zorunluluğu, birçok üniversiteli genç için büyük bir sorun teşkil ediyor.

ÖĞRENCİLERİN BARINMA SORUNU HALA DEVAM EDİYOR

CHP Düzce Milletvekili ve Dışişleri Komisyonu Üyesi Talih Özcan, üniversitelerin akademik dönemlerinin Ekim ayının ilk haftasında başlayacak olmasıyla birlikte, adres değişikliği için son tarihin 1 Ekim olmasının, yerel seçimlerde oy kullanacak gençlerimizi zor duruma düşürdüğünü belirtti. Yetersiz KYK yurt kapasitesi, uçuk kira fiyatları ve özel yurt ücretlerinin astronomik seviyelerde olmasının binlerce genç öğrencimizin barınma sorunuyla karşı karşıya kaldığını dile getiren Özcan, barınma sorununu çözemediği ve eğitim alacağı şehre gidemediği için binlerce öğrencimizin adres değişikliği yapamayacağını ve oy kullanamayacağını ifade etti.

BU SIKIŞIK TAKVİM DEMOKRASİYE ZARAR VERİR

Özcan, bu sıkışıklığın sadece kalacak yer bulamayan öğrencileri değil, aynı zamanda henüz eğitim aldıkları şehirlere gelemeyen çok fazla öğrenci olduğunu ve bu nedenle son tarihe kadar adres değişikliği yapamayacaklarını belirti. Üstelik, şehirlerarası ulaşım maliyetlerinin artması, gençlerimizin seçim döneminde ikametgahlarına gitmelerini de zorlaştırıyor açıklamasında bulunan Özcan, bu durumun gençlerimizin seçimlere katılım oranını düşürme riski taşıdığının altını çizdi. Gençlerimizin demokratik süreçlere katılımı, toplumumuzun geleceği için hayati bir öneme sahiptir diyen Özcan, söz konusu takvimin gençlerimizi oy kullanma haklarından mahrum bıraktığını ve demokrasimize zarar verdiğini belirtti.

ÖZCAN’DAN İKTİDARA ÇAĞRI: GENÇLER OY KULLANMAYA TEŞVİK EDİLMELİ

1 Ekim 2023 tarihinde sona ermesi planlanan adres bildirimi süresinin bir aylık bir erteleme ile 1 Kasım 2023 tarihine kadar uzatılmasını istiyoruz. Bu ek süre, gençlerimizin oy kullanma haklarını korumak için gereklidir. Hangi partiye oy verirse versin, gençlerimizin seçimlere katılımı, demokrasimizin güçlenmesine katkı sağlar. Bu nedenle, adil bir çözüm bulunması için tüm ailelerimiz ve geleceğimiz olan gençlerimiz adına iktidara çağrıda bulunuyorum. Gençlerimizin demokratik haklarını kullanabilmeleri için gereken ortamı yaratmak hepimizin sorumluluğudur. Gençlerimizi seçimlere katılmaya teşvik etmek ve desteklemek için barınma sorunu yaşayan hiçbir öğrencimiz kalmamalı ve adres değişikliği için onlara gereken süre tanınmalıdır.