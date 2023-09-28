AYM, Can Atalay'ın başvurusu için tarih verdi

AYM, tutuklu TİP Hatay Milletvekili Can Atalay'ın bireysel başvurusunu 5 Ekim'de görüşme kararı aldı.

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AYM, Can Atalay'ın başvurusu için tarih verdi

Anayasa Mahkemesi (AYM) tutuklu TİP Hatay Milletvekili Can Atalay'ın bireysel başvurusunu 5 Ekim'de görüşme kararı aldı.

Gezi davasından tutuklu olan Avukat Can Atalay, 14 Mayıs seçimlerinde Hatay Milletvekili seçilmişti. Atalay'ın mazbatası arkadaşlarına teslim edilmiş, Meclis'te odası ve danışmanları görevlendirilmişti.

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NE OLMUŞTU?

Gezi davasında 18 yıl hapse mahkum edilerek tutuklanan Can Atalay, milletvekili seçildikten sonra tahliye edilmedi.

Gezi davasının gönderildiği Yargıtay başsavcılığı, Gezi Parkı davasında temyiz talepleriyle ilgili görüşünü 7 Temmuz’da açıklamış, görüşte mimar Mücella Yapıcı dışındaki beş kişinin mahkumiyet kararının onanması talep edilmişti. Yargıtay 3’üncü Ceza Dairesi, TİP’ten milletvekili seçilen Can Atalay’ın tahliye talebini reddetmiş, bu karara karşı yapılan itiraz da 4’üncü Ceza Dairesi tarafından reddedilmişti.

Can Atalay’ın avukatları, bugün Anayasa Mahkemesi’ne başvurdu. Başvuruda, Atalay’ın milletvekili seçilmiş olmasına karşın tahliye edilmemesinin Anayasal hak ihlali olduğu belirtildi. Atalay’ın ‘adil yargılanma hakkının’, ‘seçme, seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkının’ ve ‘kişi hürriyeti ve ‘güvenliği hakkının’ ihlal edildiği aktarıldı.
AYM, Can Atalay'ın başvurusu için tarih verdi - Resim : 4
Can Atalay'ın mazbatasını 25 Mayıs'ta avukatları teslim almıştı.

Kaynak: Gerçek Gündem

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Türkiye İşçi Partisi - TİP Can Atalay Anayasa Mahkemesi (AYM)
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