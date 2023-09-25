TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan yeni Can Atalay açıklaması: 'Meclis'in tavrı nettir'

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, milletvekili seçilmesine rağmen tahliye edilmeyen Can Atalay'ın durumuna ilişkin konuştu. Kurtulmuş, "Meclis'in tavrı nettir" dedi.

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TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan yeni Can Atalay açıklaması: 'Meclis'in tavrı nettir'

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Hatay’dan Türkiye İşçi Partisi (TİP) milletvekili seçilmesine rağmen halen hukuksuzca Silivri’de tutulan Can Atalay hakkında açıklamalarda bulundu.

Kurtulmuş, Atalay konusunda “Meclis’in tavrı nettir” ifadelerini kullandı.

Kurtulmuş konuya ilişkin şunları söyledi:

“İsmi Genel Kurul’da okundu, oda tahsis edildi, İnsan Hakları İnceleme Komisyonu üyeliğine seçildi. Bu konuda TBMM’nin tavrı ortadadır. Burada Meclis kendisini mahkeme yerine koyacak değildir. Mahkeme kararını verecek, tutukluluk halini kaldıracak ve yemin etmesi ile sonraki yasal süreçlerin devam etmesi mümkün olacaktır. Burada Can Atalay konusunda Meclisin tavrı ortadadır”

Kaynak: Gerçek Gündem

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Can Atalay Numan Kurtulmuş TBMM Silivri Hatay Türkiye İşçi Partisi - TİP
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