İYİ Parti'den Meral Akşener'in sağlık durumuna ilişkin açıklama

İYİ Parti'den rahatsızlığı bulunan Meral Akşener'in sağlık durumuna ilişkin bir açıklama geldi. Açıklamada, "Ülkemizde çok yaygın olduğu belirtilen viral enfeksiyon teşhisi ile hastanedeki muayenenin ardından Genel Başkanımız evinde istirahata geçti" denildi.

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İYİ Parti'den Meral Akşener'in sağlık durumuna ilişkin açıklama

İYİ Parti Sözcüsü ve Medya İlişkileri Başkanı Prof. Dr. Kürşad Zorlu, Genel Başkan Meral Akşener’in sağlık durumuna ilişkin son bilgiyi paylaştı.

Zorlu, “Ülkemizde çok yaygın olduğu belirtilen viral enfeksiyon teşhisi ile hastanedeki muayenenin ardından Genel Başkanımız evinde istirahata geçti. İnşallah birkaç gün içerisinde çalışmalara başlayacak” diye konuştu.

Partisinin genel merkezinde açıklamalarda bulunan Zorlu, “Ülkemizde çok yaygın olduğu belirtilen viral enfeksiyon teşhisi ile hastanedeki muayenenin ardından Genel Başkanımız evinde istirahata geçti. İnşallah birkaç gün içerisinde çalışmalara başlayacak. Bugünkü Başkanlık Divanı toplantısını ve yarın Eskişehir’deki teşkilat buluşmasını iptal etmiştik ama ilerleyen bir tarihte Eskişehir ziyareti ile birlikte Genel Başkanızın planı içindeki diğer illere de ziyaretleri devam edecek.” dedi.

YEREL SEÇİM AÇIKLAMASI

Ülke ekonomisinin düzeltilmesi için gerekli reçeteleri İYİ Parti olarak her platformda dile getirdiklerini belirten Zorlu, “Ne yazık ki mevcut siyasi iktidarın ilk 4 aylık performansı tam bir faciadır. Akaryakıt zamları başta olmak üzere, iğneden ipliğe her şeye zam gelmeye devam etmekte ve insanımızın umutları giderek azalmaktadır. İktidar ise farklı gündemler yaratarak gizlemeye çalıştığı bu sorunlar karşısında şöyle bir tutum içerisindedir.

'Biz konuşmadıktan sonra ülke güllük gülistanlıktır.' İşte böyle bir tabloda umudu yeniden yeşertmek için yaklaşan yerel seçimler milletimiz için önemli bir mesaj ve siyasi iktidarın beceriksizliğine yönelik uyarı atışı olacaktır. Biz İYİ Parti olarak bu dikkatle yerel seçimlere hazırlanıyoruz. Halkımızın desteğini alacağımıza inanıyoruz. Yerel seçimler konusunda bir de hatırlatma yapmak istiyoruz. 31 Mart 2024 Yerel Seçimlerinde oy verme günü bulunacağınız yerde oy kullanabilmek için adres değişikliklerinizi e-devlet uygulamasından veya nüfus müdürlüklerinde 1 Ekim gününe kadar yapabilirsiniz. Yani son bir haftanın içerisindeyiz.” dedi.

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